Machern

In Machern stellten die Mitarbeiter eines Friseurgeschäftes am Donnerstagvormittag einen Einbruch fest. Unbekannte waren am Tag der Deutschen Einheit in das Ladengeschäft eingedrungen und hatten aus der Wechselgeldkasse Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet.

Von LVZ/gap