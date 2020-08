Diebe fahren Cabrio unbemerkt von Brandiser Grundstück

Brandis

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag aus einer Garagenzufahrt in Brandis einen BMW gestohle. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat der 55-jährige Eigentümer des Autos kurz vor acht Uhr morgens feststellen müssen, dass die Täter das auf dem Grundstück in der Garagenzufahrt gesichert abgestellten schwarzen Cabrio vom Modell BMW 530d xDrive unbemerkt wegfahren konnten. Das Auto hat das amtliches Kennzeichen L-YZ 2806 und besitzt einen Wert von ca. 35.000 Euro.

Der Halter (55) erstattete Anzeige. Das Fahrzeug ist mit Keyless Go-System ausgerüstet und wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Soko Kfz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von LVZ