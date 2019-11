Thallwitz/Nischwitz

In der Nacht zum Samstag wurde in einer Firma in Nischwitz noch gearbeitet. Während des Arbeitsbetriebes schlichen sich drei fremde Personen auf das Gelände. Sie gelangten in die Umkleidekabinen der Mitarbeiter, öffneten gewaltsam deren Spinde und klauten daraus persönliche Gegenstände.

Als sie von einem Mitarbeiter bemerkt wurden, flüchteten die Täter. Zwei der drei Flüchtigen konnten durch die Mitarbeiter einige Straßen weiter gestellt werden. Sie übergaben die beiden 30- und 22-Jährigen der Polizei. Sie müssen sich nun wegen Einbruchdiebstahls verantworten.

Von LVZ/gap