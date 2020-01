Wurzen/Kühren

In Kühren drangen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in ein Einfamilienhaus ein und stahlen eine Geldbörse und den Schlüssel von einem Skoda Octavia. Mit dem Originalschlüssel fuhren sie das Fahrzeug vom Grundstück der Eigentümer. Weit kamen sie damit nicht. Gegen 8.30 Uhr hielt eine Polizeistreife zwei Autos in der Vorwerkstraße in Grimma an.

Einer davon war der gestohlene Skoka. Der zweite war ein Suzuki Swift. In jedem Wagen saß ein Pärchen ( Skoda: m/22, w/33 und Suzuki: w/29 m/26). Die Fahrerin des Suzuki hatte keine Fahrerlaubnis.

Das Fahrzeug war zudem nicht zugelassen. Die angebrachten Kennzeichen waren gestohlen gemeldet. Alle vier wurden vorläufig festgenommen, im Laufe des Sonntags aber wieder entlassen. Sie müssen sich nun wegen Einbruchsdiebstahls, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Von LVZ/gap