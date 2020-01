Bennewitz/Grubnitz

Am Dienstagmorgen fanden zwei Mitarbeiterinnen eines Pflegedienstes ein offen stehendes Fenster in ihrem Büro in Bennewitz vor. Gleich darauf bemerkten sie, dass ein Schrank gewaltsam geöffnet worden war und daraus Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages fehlte. Auch ein Sparschwein wurde geleert.

Eine der Frauen verständigte die Polizei über den Einbruch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe einer dreistelligen Summe. Kripobeamte ermitteln wegen des besonders schweren Diebstahls.

Von LVZ/gap