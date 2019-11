Diese Haushalte im Kreis Leipzig werden mit schnellem Internet versorgt

Landkreis Leipzig

Jetzt herrscht Klarheit: Der Landkreis hat adressgenau ermittelt, wo das Internet in der Region lahmt und wo sich auch kein privates Unternehmen zu Ausbauabsichten bekennt. Seit dieser Woche weist eine Karte im Geoportal die weißen Flecken adressgenau aus, die der Landkreis mit Hilfe von Fördermitteln tilgen will.

Über 5000 Privat-Anschlüsse und 63 Schulen unterversorgt

Insgesamt hatte die Firma Micus Strategieberatung aus Düsseldorf rund 59 300 Adressen und 75 Schulen im Landkreis untersucht. „Davon konnten 5160 Anschlüsse und 63 Schulen als unterversorgt ermittelt werden“, informierte Matthias Peter, seit Juni als Breitbandkoordinator im Landratsamt tätig. „Wir können dabei nur die Gebiete ausbauen, in denen die bisherige Download-Übertragungsrate unter 30 Mbit/s liegt“, machte Peter deutlich. Dies sei ein Förderkriterium der EU und des Bundes, bei dem es bislang keinen Handlungsspielraum gebe.

Wer einen Blick auf die Karte im Geoportal wirft, wird auf jede Menge grüne und rote Punkte stoßen. Grüne Adressen gelten als ausreichend versorgt. „Das sind alle Anschlüsse, die aktuell oder bis Ende 2021 eine Downloadrate von mindestens 30 MBit/s erreichen.“ Wo es rot aufleuchtet, kommt der Landkreis ins Spiel. Hier liegen weniger als 30 Mbit an.

Aufgrund des aus den bisher ermittelten Daten abgeleiteten Gesamtinvestitionsvolumens wurde eine Aufteilung des Projektgebietes in zwei Ausbaugebiete erforderlich. Quelle: Landkreis Leipzig

Per Mausklick kann jeder für sein Grundstück prüfen, ob es durch Fördermittel ans Glasfaser-Netz kommt. „Grundstücke, die mit einem roten Punkt markiert sind, liegen nach derzeitigem Planungsstand in einem Ausbaugebiet des Landkreises.“ Bei der Überprüfung, die jeder im öffentlich zugänglichen Geoportal vornehmen kann, ist allerdings ein wenig Geduld gefragt. Die Adressen werden erst ab einer bestimmten Zoomstufe eingeblendet, was einige Sekunden dauern kann.

Obwohl in die Datenerhebung viel Arbeit gesteckt und auch die Kommunen schon um Überprüfung gebeten wurden, will Matthias Peter Unschärfen nicht ausschließen. „Deshalb sind wir auch auf die Mitarbeit der Bürger angewiesen, wenn zum Beispiel Grundstücke erst kürzlich geteilt wurden und dies in der Karte nicht abgebildet ist.“ Wer solche Unstimmigkeiten entdeckt, solle sich beim Landkreis melden.

Landkreis in Ausbaugebiete Nord und Süd unterteilt

Bei einem Treffen mit Wirtschaftsförderern des Kreises und der Kommunen kamen auch die weiteren Schritte zur Sprache. „In der nächsten Woche werden wir die Förderanträge einreichen“, kündigte der Breitbandkoordinator an. Der Landkreis wird dabei in zwei Ausbaugebiete – Nord und Süd – unterteilt. Das Ausbaugebiet Nord umfasst die Kommunen Markranstädt, Markkleeberg, Zwenkau, Pegau, Elstertrebnitz, Groitzsch, Rötha, Böhlen, Parthenstein, Großpösna, Naunhof, Brandis, Machern, Borsdorf und Trebsen. Im Ausbaugebiet Nord sind die Orte Neukieritzsch, Kitzscher, Otterwisch, Belgershain, Regis-Breitingen, Borna, Bad Lausick, Colditz, Frohburg und Geithain vereint. In der Grobplanung stehen auch schon 14 Netzcluster und die „Points of Presence“ (PoP) fest. Hierbei handelt es sich um zentrale Zugangsknoten, die für die Auffahrt auf die Datenautobahn benötigt werden.

Erster Spatenstich frühestens im Frühjahr 2022

„Bis zum Baustart ist allerdings noch einiges zu tun“, eröffnete Peter auch den zahlreich erschienenen Bürgermeistern. Der erste Spatenstich, schenkte er den Ortschefs reinen Wein ein, könne sich noch bis Frühjahr 2022 hinziehen. So lange werde es dauern, alle Voraussetzungen zu schaffen. Wobei sich die knappen Tiefbaukapazitäten noch als Problem erweisen könnten.

Von Simone Prenzel