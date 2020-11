Diese Projekte finanziert Brandis über einen Bürgerfonds

Brandis

Besondere historische Örtlichkeiten in Brandis sollen mit Tafeln versehen werden, auf denen ein kurzer Text über deren Geschichte informiert. Damit möchte der Bürgerverein Brandis das Geschichtsbewusstsein der Bewohner stärken und die Stadt für Touristen attraktiver machen. Der Geschichtspfad ist eines von acht Bürgerprojekten, die über den Bürgerfonds realisiert werden sollen. Die Auswahl wurde jetzt im Stadtrat beschlossen.

70.000 Euro stehen zur Verfügung

Der Stadtrat hatte sich im März darauf verständigt, die Landespauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes von 70.000 Euro für 2020 ausschließlich für die Initiierung eines Bürgerfonds zur Verfügung zu stellen. Daraus sollen Projekte finanziert werden, „die die Bürger für wichtig erachten, die wir als Stadtverwaltung aber nicht so auf dem Schirm haben“, sagte Bürgermeister Arno Jesse. „Damit haben Bürgerinnen und Bürger aus allen Ortsteilen die Möglichkeit, ihre Umgebung direkt mitzugestalten.“

Anzeige

Projekte des Bürgerfonds auf einen Blick Geschichtspfad Brandis: Bürgerverein Brandis will historische Örtlichkeiten mit Tafeln versehen, die kurz über die Geschichte informieren, Geschichtsbewusstsein stärken und Touristen interessieren. Kosten: 4000 Euro Anschaffung einer Musikanlage: Awo-Freizeittreff „Mauerwerk“ will Kindern und Jugendlichen regelmäßige Veranstaltungen wie Freilichtkino, Kinderdisko, Auftritte von Bands ermöglichen. Kosten: 1000 Euro „Unter Wasser“: Der Beuchaer Künstler Erwin Stache kann sich im Durchgang des Wasserturms eine Licht-Klang-Installation vorstellen, die das Ensemble aus Wasserturm, Kirche und Steinbruch optisch wie inhaltlich betont. Kosten: 10.000 Euro Digitale Begrüßung: Stadtverein Brandis will als Teil einer Stadtmarketingstrategie an einer Einfallstraße auf LED-Bildschirmen auf Veranstaltungen und regionale Händler hinweisen. Kosten: 18.000 Euro Förderung des Insektenschutzes in Brandis: Jens Müller, Frank Heine (Nabu-Gruppe Falkenhain) wollen mit zwei großen Insektenhotels die Ansiedlung von Insekten im öffentlichen Raum fördern und Bürger für Artenschutz sensibilisieren. Kosten: 4000 Euro Turmaufbau für Polenzer Kirche: Die IG „Kirchturm Polenz“ will mit der Rekonstruktion des Turmes das historische Ortsbild wiederherstellen. Kosten: 12.000 Euro Beschilderung bedeutender Bauwerke in Polenz: Heimat- und Kulturverein Polenz will über 600 Jahre Dorfgeschichte erlebbar machen, Identifikation mit dem attraktiven Wohnort stärken sowie die Wahrnehmung im Stadtgebiet verbessern. Kosten: 4000 Spielplatz im „Frohsinn“ Brandis: KGV will Fußballtore, Basketballkörbe aufstellen und den Sandkasten erneuern für Kinder von Vereinsmitgliedern und von außerhalb. Kosten: 4500 Euro Auf der Warteliste: Mülltrennungskonzept für das Gymnasium Brandis: Schülersprecherin Leonie Thumeyer möchte für jedes Zimmer, jeden Gang einen dreigeteilten Mülleimer – für eine grüne Schule und eine saubere Umwelt essenziell. Kosten: 7600 Euro Pflanzaktion: Heimat- und Kulturverein Polenz will Areal um Gemeindeamt und Spielplatz aufwerten und gleichzeitig Naturbewusstsein und Pflanzenkunde verbessern. Kosten: 1300 Euro

Der Bürgermeister verwies auf Augustusburg, wo bürgerschaftliches Engagement schon länger aus Bürgerfonds unterstützt wird, das Verfahren sogar vollständig in Bürgerhand liegt. So weit habe man nicht gehen wollen, sagte Jesse. „Uns war wichtig, dass der Stadtrat sich für oder gegen Projekte entscheiden kann.“

Von 22 Bürgervorschlägen schaffen es acht auf die Auswahlliste

Das Ergebnis: Insgesamt wurden 22 Bürgerprojekte eingereicht. Diese wurden von der Mit-Mach-Stadt und damit von Vertretern der Bürgerschaft anhand von fünf Kriterien einer ersten Wichtung unterzogen: Die Projekte sollten erstens einen positiven und vor allem nachhaltigen Beitrag zur Belebung der Stadt und zur Stadtentwicklung leisten und deshalb zweitens vornehmlich investiven Charakter haben. Sie sollen der Stärkung der Identität/Heimatpflege und der Bürgerbeteiligung dienen und öffentlich zugänglich sein. Eine Liste, die Stadtrat Alexander Schmidt (Grüne) gern um Umweltschutz ergänzt gesehen hätte, doch dieser Hinweis kam zu spät. Die Mit-Mach-Stadt empfiehlt, aus dem Bürgerfonds acht Projekte zu fördern. Der Geschichtspfad mit einem Finanzierungsbedarf von 4000 Euro erhielt die meisten Stimmen. Auf Platz drei landete ein Vorschlag des Beuchaer Künstlers Erwin Stache für eine Licht-Klang-Installation im Durchgang des Beuchaer Wasserturms.

Mülltrennung und Pflanzaktion auf der Ersatzbank

Momentan summiert sich der Mittelbedarf auf 57.500 Euro. „Wo wir landen, wissen wir noch nicht, nicht jedes Projekt ist bereits mit einem konkreten Angebot hinterlegt“, sagte Jesse. Auf den Ersatzplätzen steht ein Mülltrennungskonzept für das Gymnasium Brandis – für eine grüne Schule beziehungsweise grüne Stadt und eine saubere Umwelt sei das essenziell, so Schülersprecherin Leonie Thumeyer. Ebenso eine vom Heimat- und Kulturverein Polenz angeregte Pflanzaktion im Bereich des Gemeindeamtes mit angrenzendem Spielplatz, um das Areals aufzuwerten und das Naturbewusstsein zu stärken. „Wenn es eng wird, können wir beides auch aus dem laufenden Haushalt finanzieren“, stellte der Bürgermeister in Aussicht.

Fitness-Parcours hat im Stadtpark keine Chance

Nicht berücksichtigt wurde nach den Kriterien beispielsweise ein vom Kleingartenverein „Am Teichdamm“ in Polenz gewünschtes Gartenvereinshaus für Versammlungen und kleine Festlichkeiten, weil das nicht öffentlich zugänglich ist. Auch baurechtlich schwierige Projekte gelangten nicht in die engere Wahl, so ein Parcours im Stadtpark für die sportliche Nutzung von Heranwachsenden sowie älteren Personen. „Eigentlich eine gute Idee“, meinte Jesse, erinnerte aber, dass man schon mit einem Spielplatz im Stadtpark am Denkmalschutz gescheitert sei. „Vielleicht ließe sich das über eine Tourismusförderung am Albrechtshainer See umsetzen“, so Jesse. Der CVJM wiederum wollte für die Kita „Kinderstube“ ein neues Naturgrundstück erschließen. „Das aber sehen wir eher als Aufgabe der Stadt, nicht als Bürgerprojekt“, sagte Jesse.

Der Stadtrat beauftragte den Bürgermeister nun, das weitere Verfahren mit den einzelnen Projektverantwortlichen verbindlich zu regeln. Umsetzung und Finanzierung werden durch den Technischen Ausschuss freigegeben, wo die einzelnen Projekte vorher noch einmal ausführlich vorgestellt werden sollen. Bis Ende 2021 müssen sie dann realisiert sein. „Jetzt geht der Aufruf an die Bürger: Macht was draus!“, sagte Jesse und sicherte neben der finanziellen Unterstützung auch Know how zu.

Von Ines Alekowa