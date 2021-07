Diese Straßen sind zum Muldental-Triathlon in Grimma gesperrt

Grimma

Wenn am Sonntag, 18. Juli, hunderte Triathleten in Grimma an den Start gehen, ist in der Stadt mit umfangreichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Alle Strecken sind am Wettkampftag von 7.30 bis cirka 15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Für Anwohner der Altstadt ist eine Zu- und Ausfahrt nur über Pappisches Tor möglich, informiert Rathaussprecher Sebastian Bachran. Hier bestehe ebenfalls absolutes Halteverbot auf beiden Straßenseiten. Für die Anwohner der Töpferstraße, Mühlstraße, Baderplan, Luise-Urbaniak-Straße, Klosterstraße und Schloßgasse bestehe die Möglichkeit, über die Köhlerstraße in Richtung Prophetenberg oder über die Friedrich-Oettler-Straße ein und aus zu fahren.

Verkehrseinschränkungen in diesen Straßen

Auch entlang der Wettkampfstrecke außerhalb der Altstadt ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Betroffen sind Floßplatz, Verlobungsgässchen, Paul-Gerhardt-Straße, Colditzer Straße, Karl-Marx-Straße, Tops, Malzmühlstraße, Nicolaistraße, Nicolaiplatz, Wallgraben, Poststraße, Kellerhäuser, Köhlerstraße, Weberstraße, Vogelberg, Mühlstraße, Pappisches Tor und Prophetenberg. Die Stadt bittet, die ausgeschilderten Umleitungen und Querungsmöglichkeiten zu nutzen.

Die Bushaltestellen am Nicolaiplatz werden während der Wettbewerbe an die Haltestelle stadteinwärts in der Grimmaer Wiesenstraße und stadtauswärts an die vorhandene Haltestelle in der Straße des Friedens (Höhe Ärztehaus) verlegt.

Frauen und Männer der 2. Bundesliga am Start

Das Team des Vereins Sportfreunde Neuseenland arbeitet seit der letzten Saison an einer der aktuellen Situation angepassten Umsetzung des Muldental-Triathlons mit dem Hauptsponsor eins energie. Um 9 Uhr fällt am Sonntag der erste Startschuss am Floßplatz, wenn die Frauen der 2. Bundesliga den Wettkampftag eröffnen. Eine Stunde später nehmen die Männer der 2. Bundesliga die Verfolgung auf. Um 11 Uhr stürzen sich dann die Athleten des Eins-energie-Sprint-Wettbewerbs in die Fluten der Mulde. Darüber hinaus haben die Sportfreunde Neuseenland auch einen Wettbewerb für alle „Teamplayer“ vorbereitet, der 12.05 Uhr beginnt. Der Veolia-Team-Triathlon ist nicht allein, denn er startet gemeinsam mit dem Sparkassen-Super-Sprint, der neu etabliert wurde. Hier absolvieren die Athleten nur die Hälfte der üblichen Strecken.

OB: Grimma mausert sich zur Triathlon-Hochburg

„Grimma mauserte sich zur Triathlon-Hochburg“, so Oberbürgermeister Matthias Berger. „Jährlich reisen 700 Athleten an, um an und in der Mulde sportliche Höchstleistungen zu bringen.“ Er sei sehr stolz, „dass wir vor gut 20 Jahren genau auf die richtige Sportart gesetzt haben“. Triathlon sei trendy – die Vielfältigkeit dieser Sportart passe genau zur Stadt Grimma. Mit dem neuen Ausrichterteam der Sportfreunde Neuseenland „haben wir einen zuverlässigen und erfahrenen Partner im Sportmarketing an der Seite, der die Wettbewerbe ausbaut und sich große Mühe gibt“, lobt der Rathauschef weiter. Das Großereignis Muldental-Triathlon entfalte seine Wirkung in der ganzen Region und manifestiere die Sportbegeisterung im Muldental.

Von LVZ