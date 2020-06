Digitalpakt Schule: Strippenziehen in der Bennewitzer Grundschule

Bennewitz

Auf dem Papier sind die Glasfaserkabel schon in jedes Klassenzimmer der Bennewitzer Grundschule gelegt. In der Praxis geht es etwas langsamer als mit Lichtgeschwindigkeit. Allerdings rechnet Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) jeden Tag mit dem Fördermittelbescheid aus dem Digitalpakt Schule.

Ein Jahr ist es mittlerweile her, dass die sächsischen Bürgermeister durch das Landesamt für Bildung und Schule sowie die Sächsische Aufbaubank (SAB) in Oschatz in das Förderprogramm eingewiesen wurden. Jetzt, am 27. Mai, hat die Gemeinde als Schulträger den Fördermittelantrag gestellt. Dazwischen liegen die Erarbeitung eines Medienentwicklungsplanes und seitens der Schule eines Medienbildungskonzeptes. „Denn Digitalisierung ist mehr als Kabel und Anschlüsse“, stellt der Bürgermeister klar.

Interaktive Tafeln für zehn Klassenräume

Der Entwicklungsplan für die Schule mit rund 140 Schülern in acht Klassen sieht Netzwerkanschlüsse in allen Unterrichts- und Verwaltungsräumen vor und die entsprechende Servertechnik. Alle zehn Klassenräume sollen am Ende mit interaktiven Tafeln ausgestattet sein – vier gibt es bereits, wobei die älteste schon einige Jahre ihren Dienst tut. Zudem soll das Computerkabinett ein Upgrade erhalten. „Die jetzigen Geräte sind wirklich alt“, sagt Laqua.

Kosten höher als gedacht

Berücksichtigt sind auch beide Hortgebäude. „Denn auch dort werden Räume pädagogisch genutzt, zum Beispiel für die Hausaufgaben“, erklärt er. Am Ende standen auf der Bedarfsliste an die SAB 203 Elemente und ein Finanzbedarf von 159.900 Euro – deutlich mehr, als für Bennewitz vorgesehen ist. „Ich war selbst erschrocken“, räumt Laqua ein. Denn für Bennewitz sind, bezogen auf Schulart, Schüler- und Lehrerzahl, Klassenräume und so weiter, nur 97.687 Euro avisiert. Laqua hofft nun auf einen Zuschlag, falls nicht alle Gelder abgerufen werden. „Es kann aber passieren, dass wir den Rest selbst finanzieren müssen“, bereitete er den Gemeinderat schon mal vor. Und hat auch eine Lösung parat: Für den Fall könne die pauschale Zuweisung des Landes Sachsen zur Entwicklung des ländlichen Raumes, aus der Bennewitz 2018 bis 2020 jährlich 70.000 Euro zustehen, verwendet werden.

Homeschooling gut gelöst

Damit, so Laqua, sei allerdings nur die Infrastruktur bezahlt. „Wir reden noch nicht von Software.“ Für die Ausstattung mit Tablets sucht er ebenfalls noch nach einem Fördertopf. Das jetzige Paket sieht nur je einen Klassensatz pro Etage vor, kein Tablet für jeden Schüler. „Mit den jetzigen Mitteln wurde das Homeschooling während der Corona-bedingten Schulschließung gut gelöst“, sagt der Bürgermeister. Aber ihm ist auch klar, dass dafür Lehrer auf private Geräte zurückgegriffen haben, viele Schüler auf die Computer der Eltern. Für einen erneuten Lockdown sei man deshalb auch mit den Mitteln aus dem Digitalpakt „keineswegs gewappnet“.

Schulhauserweiterung liegt auf Eis

Geduld ist gefragt. Das gilt auch für die Kabelarbeiten. „Wenn wir Ende nächsten Jahres fertig werden, wäre ich glücklich“, sagt Laqua. Es könne aber durchaus länger dauern, bedenke man, dass Räume anschließend wieder renoviert werden müssen.

Apropos Bau: Auf Eis liegt die Erweiterung des Schulhauses, um den wachsenden Schülerzahlen gerecht zu werden. Bei der Fördermittelverteilung in diesem Jahr ging Bennewitz, wie die meisten Schulen im Landkreis, leer aus. „Aber wir werden den Antrag immer wieder stellen“, versichert Laqua. Er hat keine andere Wahl. „Ohne Fördermittel lässt sich das Projekt nicht stemmen.“

Von Ines Alekowa