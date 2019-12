Dornreichenbach pflastert Gehweg um einen Baum – der wird danach gefällt

Lossatal

Dornreichenbach hat seinen Schildbürgerstreich. Das zumindest meint Ortsvorsteher Reinhard Otto mit Blick in die Straße des Aufbaus. Eben hier ließ die Gemeinde Lossatal im Zuge der aktuellen Kanalarbeiten einen Teil der Fußwege pflastern – und das sogar auf Kosten der Straßenbreite um eine alte Linde in Höhe des Grundstückes Nummer drei herum.

Antrag zur Fällung erfolgte vor den Pflasterarbeiten

Damals trug der Baum noch seine Krone, doch mittlerweile ragt lediglich ein nackter Stumpf als kläglicher Rest empor. „Ich frage mich, warum die Linde nicht vorher entfernt wurde. Dann hätte die Straße jetzt keinen verengenden Bogen, der früher oder später zur Unfallquelle wird“, moniert Otto. Immerhin ist dem Ortsvorsteher bekannt, dass es bereits vor Beginn der Fußwegsanierung einen Fällantrag vom Hauseigentümer gab.

Bauschild für das aktuelle Vorhaben in der Straße des Aufbaus. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Gerhard Winkelmann, Leiter des Wirtschaftsbetriebes Lossatal, kennt die Hintergründe, wie er auf Nachfrage bestätigt. „Die Linde stand einerseits auf öffentlichem und andererseits auf privatem Grund und Boden.“ Daher wurde zunächst nur die Krone um einige Äste gestutzt, damit sich der Bagger für den Kanalbau frei bewegen konnte. „Letztlich sind wir immer dafür, dass Bäume bei Bauvorhaben erhalten bleiben. So auch in diesem Fall.“ Denn leider, merkt Winkelmann an, würde heute viel zu oft und viel zu schnell die Säge angesetzt und das Grün vernichtet. Die Linde in der Straße des Aufbaus fiel dennoch – „ohne Rücksprache“ und trotz des fertigen Gehweges.

Bürgermeister lässt Kritik nicht unkommentiert stehen

Lossatals Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) spricht in diesem Zusammenhang von einer „unglücklichen Situation“ und kündigt zugleich an, dass die schmale Stelle natürlich begradigt werden soll, sobald der Stumpf verschwunden sei. Rechtlich gesehen hätte der Eigentümer nichts falsch gemacht, da Grundstücksbesitzer ohne Beantragung und unter bestimmten Kriterien Bäume fällen dürfen. „Wir sind ein freies Land und jeder kann entscheiden, ob er in einer Wüste leben oder blühende Landschaften haben möchte.“ Übrigens, fügt der Rathauschef an, zeigte sich im Nachgang, dass der Baum innen hohl gewesen ist.

>> Lesen Sie auch: Was im Lossatal 2019 alles entstehen sollte

Die Kritik von Ortsvorsteher Otto will Weigelt allerdings nicht unkommentiert stehen lassen. „Das Thema wurde beizeiten kommuniziert und entsprechend danach gehandelt. Von einem Schildbürgerstreich kann also keine Rede sein.“

Von Kai-Uwe Brandt