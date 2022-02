Dornreichenbacher klagt gegen Abzocke durch die Kommune

Lossatal/Dornreichenbach

Nur wenige Tage nachdem der Gemeinderat Lossatal die neue Abwassersatzung beschloss, saß Karlheinz Saupe mal wieder vor den Richtern – allein und ohne juristischen Beistand. Dass der Dornreichenbacher mittlerweile den Gerichtssaal in- und auswändig kennt, liegt keineswegs daran, dass er ein Streithammel ist. Vielmehr pocht der 70-Jährige auf sein Recht und mit ihm 51 Mitglieder der 2014 von ihm gegründeten Bürgerinitiative.

„Seit wir gezwungen wurden, unsere Kleinkläranlagen auf biologischen Standard umzurüsten – Kostenpunkt 5000 bis 6500 Euro, befinde ich mich nun in ständiger Auseinandersetzung mit der Kommune.“ Vor allem deshalb, so Saupe, „weil Lossatal im Dezember 2013 eine Abwassergebührensatzung beschlossen hat, die inhaltlich viele Fehler aufwies und uns das Gefühl vermittelte, wir werden abgezockt“. Trotz mehrerer Gespräche mit Bürgermeister Uwe Weigelt (SPD) lenkte die Kommune nicht ein. Sogar eine von Saupe initiierte Petition im Mai 2014 blieb ohne Erfolg.

Doch Saupe kämpfte weiter. Er suchte sich anwaltliche Hilfe und trommelte Mitstreiter zusammen. Im Mai 2020 war es dann endlich so weit. Der Dornreichenbacher zog vor das Verwaltungsgericht. Hier musste nun erstmals die Gebührenkalkulation für 2013 offengelegt werden. Dabei stellten die Richter über 80 000 Euro unberechtigter Kosten fest. „Eigentlich wäre der Fall damit geklärt gewesen“, erzählt Saupe. Allerdings machte er die Rechnung ohne die Gemeinde. Sie ging in Berufung beim Oberverwaltungsgericht.

Nachdem auch noch der zweite Prozess zu den Kalkulationen in den Jahren 2014 bis 2017 zugunsten der Bürgerinitiative (BI) ausfiel, zog Lossatal den Berufungsantrag zurück. „Im Ergebnis wurde den Mitgliedern der BI sämtlich gezahlte Abwassergebühren, inklusive Grundgebühr und Niederschlagswasser zurückgezahlt.“ Ein Ende des Konfliktes ist jedoch nicht in Sicht. Denn am 15. Februar fuhr Saupe erneut nach Leipzig, um vor der 6. Kammer des Verwaltungsgerichtes für den Zeitraum 2018 bis 2021 zu streiten – diesmal ohne einen Anwalt an seiner Seite. „Es sind leider immer noch die gleichen Themen“, bedauert er. „Obwohl die Gemeinde mit ihrer Nachkalkulation für 2018 bis 2021 selbst bewiesen hat, dass die eingezogene Gebühr von 1,73 Euro unberechtigt war, hat sie trotzdem am aktuellen Gerichtstermin festgehalten.“

Saupe wendet sich an Rechtsaufsicht der Kreisbehörde

Saupe versteht die Welt nicht mehr. „Welch eine Verschwendung von Steuergeldern!“ Jedenfalls ist sich der Rentner sicher, dass das Urteil wieder zu Ungunsten der Kommune ausfallen wird. „Ich führe nun schon seit mehr als acht Jahren diese Auseinandersetzung. Nicht für mich, sondern vielmehr dafür, dass die Bevölkerung auf dem Land fair behandelt wird und ihre Rechte erhält.“ Mit jenen Worten wandte sich der ehemalige Logistik-Leiter in der GEA Klima- und Filtertechnik Wurzen GmbH, heute FläktGroup Wurzen, kürzlich unter anderem an die Rechtsaufsicht der Kreisbehörde in Borna und hofft auf Antworten sowie Hilfe von Amts wegen.

Kritisch äußert sich Saupe zuletzt gegenüber den gewählten Volksvertretern. „Anscheinend wundert sich auch kein Gemeinderat darüber, dass die dezentralen Abwassergebühren jüngst von 1,73 Euro auf 28 Cent gefallen sind. Oder dass nur fünfzig von insgesamt 580 Haushalten bereits eine Rückzahlung bekommen haben und eine weitere von 2018 bis 2021 noch folgt.“

Der Dornreichenbacher jedenfalls will nichts unversucht lassen, um weiterhin für die Gebührenzahler zu streiten. Hierbei hofft er natürlich auf einen Zuwachs von Unterstützern für die Bürgerinitiative. „Je mehr wir sind, desto besser.“ Denn inzwischen sei die Arbeit von ihm allein kaum zu bewältigen. „Mein Wunsch wäre es, wenn sich in den einzelnen Ortsteilen Gruppen mit einem Verantwortlichen finden.“ Für Informationen stehe er allen Interessenten unter Telefon 034262/6 27 03 oder per E-Mail unter karlheinz.saupe@gmx.de zur Verfügung.

Von Kai-Uwe Brandt