Dramatische Corona-Lage im Landkreis Leipzig: Warum die Bundeswehr helfen muss

Landkreis Leipzig

Im Landkreis Leipzig steigen die Corona-Infektionszahlen weiter an. Landrat Henry Graichen (CDU) ist angesichts der dramatischen Entwicklung dankbar über die Hilfe der Bundeswehr, die am Sonntag aus der deutsch-französischen Grenzregion bei Straßburg in Grimma eintraf. Die Soldaten sind sonst zu Auslandseinsätzen in Mali, Niger und Dschibuti im Einsatz. Noch habe es jeder Einzelne mit seinem Verhalten in der Hand, einen erneuten Lockdown zu verhindern, sagt der Kreischef im Interview.

Wie stellt sich die Situation im Gesundheitsamt dar?

Seit etwa 14Tagen haben wir wieder alle verfügbaren Mitarbeiter zur Kontaktnachverfolgung eingesetzt. Mitarbeiter beispielsweise aus dem Kommunalen Jobcenter, dem Jugendamt, dem Vermessungsamt und dem Eigenbetrieb Bildung und Kultur helfen mit, den Infektionen auf der Spur zu bleiben. Das funktioniert einigermaßen bis zu einer Inzidenz von 1000, also bei etwa 400 Fällen pro Tag. Danach wird es ganz schwierig.

Deshalb haben Sie mittlerweile die Bundeswehr zu Hilfe gerufen?

Ja, es war absehbar, dass die Zahlen weiter hochgehen und wir mit inzwischen 100 Leuten im Gesundheitsamt nicht mehr hinterherkommen. Zumal sich auch unsere Krankheitsquote den zehn Prozent nähert. Deshalb haben wir Hilfe angefordert und sind froh, dass uns seit dem heutigen Montag Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade unterstützen, konkret Angehörige des Jägerbatallions 291.

Wo kommen die Soldaten zum Einsatz?

15 Angehörige der Bundeswehr werden bei der Kontaktnachverfolgung eingesetzt und erhalten in diesen Minuten ihre Einweisung. Sechs weitere Mitglieder helfen, das Infotelefon zu besetzen. Die Soldaten werden uns für vorerst drei Wochen unterstützen. Wenn die Fallzahlen wirklich so hoch bleiben, müssen wir weiter sehen.

Wie akut ist die Situation in den Kliniken?

Noch sind nach meinem Kenntnisstand keine Patienten ausgeflogen worden. Die Lage stellt sich aber äußerst angespannt dar. An den Muldentalkliniken sind alle Intensivbetten voll. Noch funktioniert die Umverteilung innerhalb des Clusters Leipzig.

An einigen sächsischen Krankenhäusern scheint es nur noch eine Frage von Stunden zu sein, bis die Situation aus dem Ruder läuft.

Wenn die Luftwaffe innerhalb Deutschlands Patienten transportieren muss, ist der Notstand fast eingetreten. Und in zehn Tagen wird das die Luftwaffe auch nicht mehr leisten können. Dann werden überall die Betten voll sein, und ich wüsste nicht mehr, wohin die Maschinen dann noch fliegen sollen.

Sind das Szenen, die Ihrer Meinung nach bei dem ein oder anderen jetzt doch dafür sorgen, dass man die Dinge ernster nimmt, falls man es bisher noch nicht getan hat?

Dringend, wobei die Spielregeln einfach sind und seit anderthalb Jahren feststehen: Abstand halten, dem anderen nicht die Hand geben, Kontakte reduzieren. Jetzt sind diese Verhaltensregeln noch konsequenter zu beherzigen, denn das Virus kämpft ja auch, es will ebenso überleben und sucht sich seine Strategie.

Es war viel vom Instrumentenkasten die Rede, der je nach politischer Sichtweise gut genug gefüllt ist, um der Dinge Herr zu werden – oder eben auch nicht. Hat der Landkreis rechtlich alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die aktuell zur Verfügung stehen?

Wir haben alles ausgeschöpft, was in unserer Macht steht. Wir können zum Beispiel nicht mal die nächste Kreistagssitzung hybrid abhalten.

Wieso das nicht? Der Kreistag hatte doch mit Blick auf die Pandemie erst kürzlich seine Hauptsatzung dahingehend geändert, dass nicht mehr unbedingt alle Kreisräte erscheinen müssen?

Der Bundestag hat entschieden, die epidemische Notlage von nationaler Tragweite auslaufen zu lassen. Das ist laut Sächsischer Gemeindeordnung und Sächsischer Landkreisordnung aber die rechtliche Voraussetzung, um keine Präsenzveranstaltung abhalten zu müssen. Wir haben uns schon an den Landtag gewandt, um auf dieses Manko hinzuweisen. Das kann man niemandem wirklich erklären. Wir haben im vorigen Jahr bei einer Inzidenz von 400 alles dicht gemacht. Jetzt liegt die Inzidenz beim Vierfachen und ein solches Instrument wird uns genommen. Das passt nicht zur Realität.

Reichen die Einschränkungen aus, ein Drama in den Krankenhäusern noch abzuwenden?

Bis wir wissen, ob die Maßnahmen helfen, braucht es einige Tage. Wir werden bestenfalls Ende dieser Woche sehen, ob es zu einer leichten Entspannung kommt.

Denken Sie, dass Deutschland ein weiterer Lockdown erspart bleibt?

Das haben wir alle selber in der Hand. Mit unserem eigenen Verhalten, das gar nicht so dramatisch umgestellt werden muss, um schlimmere Dinge zu verhindern. Sicher ist das alles bedauerlich, wenn man sich nicht mehr treffen kann, wenn man viele Veranstaltungen absagen muss und familiär auf vieles verzichtet.

Aber wenn in unserem Land mittlerweile die Armee Patienten hin- und herfliegt, muss man sich schon fragen: Was muss eigentlich noch passieren? Was schützt, sind einfache Regeln, die für alle gelten, und Impfungen. Natürlich können sich auch Geimpfte infizieren, aber das sind nicht diejenigen, die – übrigens auch nach Aussage unserer beiden Kliniken – auf der Intensivstation landen.

Müssen sich in den nächsten Tagen Menschen noch stundenlang für eine Impfung in der Kälte anstellen?

Wir haben mit dem DRK und beiden Kliniken geklärt, dass wir feste Impfstellen im Kreis haben werden – in jedem Mittelzentrum eins. Das sind Borna, Grimma, Wurzen und Markkleeberg. Die Sana-Kliniken in Borna haben bereits ein Impfzentrum eingerichtet. Und auch die Muldentalkliniken werden das in der nächsten Woche in Grimma tun. Beide Häuser können das aber nur leisten, weil wir auch hier Hilfe der Bundeswehr bekommen.

Die Kliniken bestellen den Impfstoff, aber auch dort fehlt Personal, sodass wir dringend die Unterstützung der Soldaten auch an dieser Stelle brauchen. In Borna sind die Kameraden bereits im Einsatz, für Grimma erwarten wir Unterstützung aus dem bayrischen Weiden. Zudem werden in Wurzen und Markkleeberg Impfstationen ihren Betrieb aufnehmen beziehungsweise haben das schon getan. Ab Mittwoch steht dem Landkreis zudem ein weiteres mobiles Impfteam zur Verfügung, sodass wir auch nach wie vor Termine in der Fläche absichern können.

Sollten Schulen und Kitas weiter geöffnet bleiben?

Ja, solange wie es geht. Sollten natürlich Infektionen auftreten, muss gehandelt werden. Gerade bei jüngeren Schülern sind die Inzidenzen ja um ein Vielfaches höher. Viele werden nicht ernsthaft krank, aber sie tragen die Infektion in die Familien hinein.

Welche Erfahrungen hat der Landkreis als Arbeitgeber bei der Umsetzung der 3-G-Pflicht am Arbeitsplatz gemacht?

Jede Führungskraft ist verantwortlich, das zu kontrollieren. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen täglichen Test vorlegen. Das ist zwar mit großem Aufwand verbunden, hilft aber auch, frühzeitig Infizierte zu erkennen.

Von Simone Prenzel