Drei Kirchgemeinden bilden Parthenaue-Borsdorf

Borsdorf

Es war ein symbolischer Akt: Pfarrer Thomas Enge hat die Kirchenbücher von Borsdorf-Zweenfurth, Panitzsch sowie Gerichshain-Althen beim festlichen Vereinigungsgottesdienst am Sonntag in Borsdorf, bei dem Oberlandeskirchenrat Tobias Bilz aus Dresden die Predigt hielt, geschlossen. Geburten, Konfirmationen, Hochzeiten, Sterbefälle werden ab jetzt in ein gemeinsames Buch eingetragen. Denn seit 1. Januar bilden die bisher drei evangelisch-lutherischen Schwesternkirchen eine mit einem Kirchenvorstand – die Kirchgemeinde Parthenaue-Borsdorf. „Wenn wir regional denken sollen, muss sich das auch im Namen widerspiegeln“, sagt der Pfarrer.

Kirchgemeinden sollen zukunftsfest werden

Die Borsdorfer Kirche: Sie ist eine der wenigen Kirchen, die in der DDR-Zeit gebaut wurden, 1967 wurde sie geweiht. Quelle: Ines Alekowa

Seit 2015 wird in der Landeskirche aufgrund des demografischen Wandels an einer Strukturreform gearbeitet. „Die Gemeindeglieder werden immer weniger. Zugleich sollen Stellen für Pfarrer, Gemeindepädagoge und Kantor – insbesondere für Berufseinsteiger – wieder attraktiver werden. Das ist für kleine Gemeinden auf dem Land eine Herausforderung“, sagt Enge. Für den 59-Jährigen, der vor vier Jahren die Stelle in Borsdorf übernahm, ist es bereits die dritte Reform. Diese soll nun die Kirchgemeinden bis 2040 zukunftsfest machen.

Das bedeutet, Zuständigkeitsbereiche der Pfarrstellen zu vergrößern. Für Machern und Püchau-Bennewitz beispielsweise ist dann perspektivisch nur noch ein Pfarrer zuständig. Die Anzahl von Enges Schäfchen dagegen erreicht aufgrund der Zuzüge in die Gemeinde Borsdorf schon jetzt die geforderte Größe von 1600. Schon lange hält Enge sonntags Gottesdienste in jeweils zwei seiner fünf Kirchen, dabei stehen ihm Prädikanten, ausgebildete Laienprediger, zur Seite sowie in Panitzsch Pfarrer Reinhard Freier im Unruhestand.

Kantor ist nur ein Nebenjob

Gekürzt wird in der neuen Kirchgemeinde die Kantorenstelle. Den Wechsel Wolfgang Roemers am 31. Januar in den Ruhestand nutzt die Landeskirche, ihre Finanzierungsbeteiligung von 35 auf 25 Prozent zu reduzieren. Schon jetzt sei die Stelle „im Prinzip nur ein Nebenjob“, weiß der Pfarrer. Ein Kantor habe noch Musikschüler oder begleite Bestattungen. Mit einer 25-Prozent-Stelle aber könnten nur noch zwei Gottesdienste und ein Chor betreut werden. „Wir haben aber drei Chöre – in Panitzsch, Gerichshain, Borsdorf“, ist Enge ein wenig ratlos.

Zusammenarbeit ist gefragt

Zusammenarbeit ist gefragt. Die Arbeit der Verkündigungsmitarbeiter – Pfarrer, Pädagoge, Kantor – in der Region zu planen, wird eine der Aufgaben des neu installierten Verbundausschusses der Schwesternkirchen Parthenaue-Borsdorf, Brandis-Polenz, Beucha-Albrechtshain und Machern-Püchau-Bennewitz sein. Der Zusammenschluss der Vier war im Juni 2019 nach ausführlicher Diskussion über die Form des Verbundes besiegelt worden. „Uns war schnell klar, dass wir – obwohl die Landeskirche das nicht favorisierte – ein Schwesternkirchverhältnis anstreben. Damit haben wir im kleineren Rahmen gute Erfahrungen, und vor allem erhält es, anders als ein Kirchspiel, die relative Selbstständigkeit der Gemeinden“, so Enge.

Regionalgottesdienst 2020 in Borsdorf

Ziel sei, im Verbund größere Veranstaltungen gemeinsam anzugehen. Vorstellbar seien zum Beispiel gemeinsame Chorprojekte oder der Anschluss an schon funktionierende Projekte in der Jugendarbeit. Natürlich sei so etwas in einer Großstadt mit Straßenbahn vor der Tür leichter umzusetzen. „Aber vergangenes Jahr hat uns der Kirchenbezirk einen gebrauchten Kleinbus geschenkt, damit wir mobiler werden“, sagt der Pfarrer. Neu sei der Kooperationsgedanke im Übrigen nicht, betont er. „Schon jetzt feiern wir jährlich einen Regionalgottesdienst – 2019 in Brandis, in diesem Jahr in Borsdorf. Es wird darum gehen, die Zusammenarbeit auszubauen und dabei das richtige Maß zu finden.“ Das bedeute, dass Arbeitskreise wie für Frauen oder Senioren vor Ort erhalten bleiben – „so lange es Ehrenamtliche gibt, die sich kümmern“, sagt Enge. „Der Ansatz der Landeskirche ist: Nicht der Pfarrer bildet die Kirche, sondern die Gemeinde. Und das wird man wieder mehr entdecken müssen. Mit der Strukturreform werden nur die Dörfer überleben, in denen sich Menschen eigenverantwortlich engagieren.“ Vorbilder gebe es. „Das 2019 in Zweenfurth sanierte Kantorat ist Ausdruck eines solchen Engagements.“

Von Ines Alekowa