Beucha

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden Polizeibeamte zu einer Brücke an der A14 am Dreieck Parthenaue gerufen. Dort sollten sich mehre junge Männer aufhalten. Als die Polizeibeamtem eintrafen, sahen sie drei dunkel gekleidete Männer, die jeweils eine Farbrolle in den Händen hielten und das Fundament des Brückenbauwerks mit weißer und grüner Farbe bestrichen.

Ein Täter gefasst

Als die Tatverdächtigen die Anwesenheit der Polizeibeamten bemerkten, flüchteten zwei Männer den Treppenaufgang hinauf in Richtung Westen und entkamen unerkannt. Der dritte Tatverdächtige flüchtete in Richtung Osten. Der 25-Jährige konnte nach wenigen Metern Flucht entlang eines Wildzaunes gestellt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bezifferbar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung aufgenommen.

Von kr