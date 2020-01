Dreiseithof Polenz zeigt Schätze auf dem Heuboden

Brandis/Polenz

Musik, Literatur, Geschichte – daraus komponieren Mariko Mitsuyu und Adam Jones auch für dieses Jahr wieder ein anspruchsvolles wie abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm im historischen Dreiseithof Polenz, Straße der Einigkeit 4. Das Papiertheater am 1. Februar ist bereits die dritte Veranstaltung in diesem Jahr, das erstmals nach längerer Pause wieder mit einem Neujahrskonzert begonnen hatte. Dafür hatte sich die Hausherrin selbst an den Blüthner-Flügel in der großen Wohnstube gesetzt.

Papiertheater zeigt „Der neue Paris“ von Goethe „Der neue Paris“ – am 1. Februar ist das Goethe-Stück im Polenzer Dreiseithof als Papiertheater zu sehen. Paris erhält vom Götterboten drei Äpfel, die sich sogleich in schöne Damen verwandeln. Er gerät in einen zauberischen Garten und erlebt allerhand Wunderbares, bis er sich durch Übermut und Zorn den Aufenthalt verscherzt. War es Traum, Wirklichkeit, Fantasie? Die spielerische Poesie des Märchens bietet Raum für viele Deutungen. Goethe hat diese jugendliche Geschichte mit etwa vierzehn Jahren seinen Freunden in Frankfurt erzählt, wie er später in „Dichtung und Wahrheit“ schildert. Die Sängerin Ulrike Richter, zum fünften Mal in der Straße der Einigkeit 4 zu Gast, führt eine eigene Bearbeitung des Literaturwerkes auf. Sie liest das Märchen, bebildert den poetischen Garten mit Zeichnungen von Goethes Zeichenlehrer Adam Friedrich Oeser und Scherenschnitten Luise Duttenhofers und singt dazu Goethe-Lieder zur Hakenharfe. Die Veranstaltung beginnt 17 Uhr. Kartenreservierung unter 034292/74791 oder jones@uni-leipzig.de

Ein Podium für den Nachwuchs

Neu ist auch, dass neben den traditionellen Hauskonzerten, die mehrmals im Jahr generationenübergreifend Profis und Amateure zusammenbringen, unter der Überschrift „Musikschulen stellen sich vor“ dem Nachwuchs – Solisten oder kleineren Ensembles – ein weiteres Podium geboten wird. „Das wollen wir, wenn möglich, in eine Reihe verwandeln“, sagt Mariko Mitsuyu, „und dafür wollen wir zum Beispiel mit dem Musikverein Brandis zusammenarbeiten.“ Ein Wiedersehen hingegen gibt es mit Heiko Reintzsch, der an der Musikhochschule Leipzig Klavier unterrichtet und mit seinem Trio TaSte Re kommt, oder mit der Ukrainerin Violina Petrychenko, die erst 2019 in Polenz zu erleben war.

Mariko Mitsuyu und Adam Jones wollen den Dreiseithof zu einem Kultur- und Bildungszentrum machen. Quelle: Klaus Peschel/LVZ-Archiv

In diesem Jahr wird das 15. Hoffest gefeiert

Zu den Fixpunkten im Programm zählen auch die Hoffeste. Das Musikalische Hoffest im Juni – es ist das 15.! – wird wahrscheinlich ganz im Zeichen des 250. Geburtstages Ludwig van Beethovens stehen. Und das Hoffest im September reiht sich mit „Musik der Welt“ wieder in die Veranstaltungen der Interkulturellen Woche des Landkreises ein. Im vergangenen Jahr war japanische, chinesische, kurdische und afrikanische Musik zu hören.

Und schließlich folgt nach den Themen „Luftaufnahme von 1945“, „Rittergut und Schloss“ sowie „Schule“ jetzt der vierte Teil der Diskussionsrunde „Polenzer Geschichte“. Die rückt diesmal Polenz auf alten Karten in den Fokus und ein anhand derer vom Brandiser Thomas Schirmer erstelltes Dorfmodell. Denn Heimatgeschichte liegt Adam Jones am Herzen. Schon seit einigen Jahren lockt die Dauerausstellung zur Dorfgeschichte bei jedem Hoffest Besucher in die Scheune.

Auf dem Heuboden ist ein Teil der Gerätschaften schon nach ihrem jahreszeitlichen Einsatz geordnet. Quelle: Ines Alekowa

Schub für das Projekt Landkultur

Zusammen mit dem Verein „Einigkeit 4“, dem er vorsitzt, will Jones im Dreiseithof ein Kultur- und Bildungszentrum errichten. Ziel ist, die bestehenden heimatkundlichen Sammlungen zu sichten, zu dokumentieren, zu inventarisieren und sie einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Vergangenes Jahr erhielt das Projekt Landkultur einen ordentlichen Schub. Es wird von der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft über das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung gefördert. „Es gab 900 Antragsteller, und es macht uns stolz, dass wir bei dieser großen Konkurrenz ausgewählt wurden“, sagt Jones und fügt hinzu: „Ohne Förderung hätten wir gar nicht anfangen können.“

Unter anderem auf dem Heuboden hat Jones 619 landwirtschaftliche Geräte, Transportmittel und Alltagsgegenstände aus dem 19. und 20. Jahrhundert zusammengetragen, dazu kleinere Konvolute aus Afrika, Wales, die den Blick über die Grenzen weiten, sowie 64 Gemälde von Künstlern mit lokalem Bezug wie Eberhardt Purrucker und Hans-Peter Hund. Besonders freut sich Jones über eine 90 Objekte umfassende Schenkung aus dem Bestand der Burg Gnandstein, darunter Bauernschränke, übergeben durch den Kreistag. „Die kommt im Frühjahr“, berichtet er.

Mit Hilfe der Jugendlichen vom Workcamp Machern konnte die Installation moderner Sanitäranlagen im rustikalen Ambiente des ehemaligen Schweinestalls vorbereitet werden. Quelle: Ines Alekowa

Historie trifft Gegenwart

Seit Mitte vergangenen Jahres kann die Sammlung dank der Förderung von einer Museologin aufgearbeitet werden, der April eine Museumspädagogin zu Seite steht. Denn der Verein will mit der Ausstellung vor allem Schulklassen ansprechen – und dafür auch moderne Hilfsmitteln nutzen. „Es soll nicht allzu viele Beschriftungen geben, die Informationen sollen vielmehr über Smartphone abrufbar sein“, erklärt Jones. Zum Tag des offenen Denkmals soll das Landkulturprojekt dann das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden. Für Jones ein „Meilenstein“. Zugleich denkt der 39 Mitglieder zählende Verein bereits über eine Verstetigung des Projektes für die Zeit nach Ende der zweijährigen Förderung nach.

Wie sehr das Engagement von Adam Jones und Mariko Mitsuyy geschätzt wird, wurde bereits 2014 deutlich, als sie mit dem Heimatpreis des Landkreises geehrt wurden, und erneut vor Kurzem beim Neujahrsempfang der Stadt Brandis, wo sie mit der Ehrennadel in der Kategorie „Kultur- und Heimatpflege“ ausgezeichnet wurden. Laudator Bernd Brückner hatte den Einsatz der beiden „Weltbürger“ – er gebürtiger Brite, sie Japanerin – für die Wiederbelebung des historischen Hofes gewürdigt.

Veranstaltungen 2020 im Dreiseithof 1. Februar, 17 Uhr: „Der neue Paris“ (Goethe), Papiertheater von Ulrike Richter 8. März, 17 Uhr: Liederabend mit Ayda-Lisa Agwa (Sopran) und Manami Honda (Klavier) 15. März, 14 Uhr: Hauskonzert 29. März, 14 Uhr: Musikschulen stellen sich vor 19. April, 17 Uhr: Klaviertrios von Dvorák und Smetana mit Trio TaSte Re 17. Mai, 14 Uhr: Hauskonzert 24. Mai, 17 Uhr: Polenzer Geschichte (4): Polenz auf alten Karten – Diskussion mit Vorstellung des Dorfmodells 7. Juni, ab 13 Uhr: Musikalisches Hoffest 21. Juni, 17 Uhr: Klaviertrios von Mozart und Schubert mit Mariana Sirbu (Violine), Mihai Dancila (Cello) und Mariko Mitsuyu (Klavier) 13. September, ab 10.30 Uhr: Tag des offenen Denkmals 26. September, ab 15 Uhr: Musik der Welt – Hoffest mit Musik aus anderen Weltteilen 8. November, 14 Uhr: Hauskonzert 15. November, 17 Uhr: Klavierabend mit Violina Petrychenko www.einigkeit4.de

Von Ines Alekowa