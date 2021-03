Dritte Corona-Welle: Wurzener Pesta startet in den Präsenzunterricht

Wurzen

Jim Morrison interviewen – mitten in der Pandemie? Das geht nur in Wurzen. Weil Fremde die Schule ab sofort nicht mehr betreten dürfen, muss Direktor Steffen Rößler den Reporter im Dienstboteneingang abfertigen. Dorthin entsendet er eine kleine Abordnung aus der Achten. Sie soll Fragen rund um den Schulstart in der dritten Corona-Welle beantworten. „Passt ja, wir behandeln eh gerade das Thema Interview.“

Einer der Gruppe ist besagter Jim Morrison. Nein, er schreibe sich nicht wie der bekannte US-Sänger. Jim Moritz heiße er, stellt der Junge klar. Mit seinem Mund-Nasen-Schutz ist er kaum zu verstehen: „Die Maske müssen wir auch nur im Treppenhaus tragen. In der Klasse selbst dürfen wir sie abnehmen.“ Er freut sich, seine Kumpels wieder um sich zu haben.

Alle Klassen werden geteilt

„Insgesamt lernen an der Pestalozzi-Oberschule über 460 Mädchen und Jungen. Da wir die 20 Klassen teilen und die Schüler in A- sowie B-Wochen unterrichten, haben wir zu keiner Zeit mehr als 230 Kinder im Haus“, sagt der Direktor. Zwar habe er die ersten Wochen des Lockdowns genutzt, um Arbeiten zu erledigen, die sonst liegen blieben, wie etwa die Statistik, doch sei er nun erleichtert, dass wieder mehr Leben einziehe.

Während die Abschlussklassen bereits seit einiger Zeit direkt beschult würden, mussten alle übrigen zu Hause beschäftigt werden, sagt der Schulleiter. In jenen Wochen habe sie trotzdem nicht ausschlafen können, verrät Schülerin Josi Braun: „Frühmorgens musste ich meine kleine Schwester in den Kindergarten bringen. So konnte ich Oma entlasten, die das sonst übernimmt.“ Gegen 14 Uhr sei Mutti mit dem Mittagessen gekommen.

Homeschooling als Herausforderung

Davor und danach erledigte Josi die Schulaufgaben, wenn sie nicht gerade mit dem Schwesterchen Fernsehen schaute. Er habe keine richtige Struktur in sein Homeschooling gebracht, räumt Pascal Hoyer ein: „Ich schlief lange, traf mich mit Freunden oder ging auf den Sportplatz. Das führte dazu, dass ich Bio mitunter in die Nacht verlegte.“ Seine Mitschüler kichern.

Um den Fernunterricht zu unterstützen, hatte die Stadt Wurzen über ein Förderprogramm des Landes 18 Tabletts und 30 Notebooks angeschafft. Gedacht sind die Geräte unter anderem für kinderreiche Familien, informiert Anja Schulz im Rathaus. „Wenn Bedarf besteht, können wir die Technik ab sofort verleihen. Um Verlust und Beschädigung vorzubeugen, wird ein Vertrag aufgesetzt“, ergänzt der Schulleiter.

Keine Hofpause, keine Vermischung

Er sei zu Hause gut zurecht gekommen, sagt Wojtek Wacholak: „Ich konnte mich einfach besser konzentrieren.“ Natürlich gebe es auch Schüler, die daheim jeden Halt verloren hätten, weiß Direx Rößler: „Die sind ohne Anleitung nicht klar gekommen.“ Umso wichtiger sei es, jetzt wieder loszulegen: „Die Gruppen zu maximal 16 Schülern bleiben den ganzen Tag über zusammen. Es gibt keine Hofpause und somit keine Vermischung.“

Jim Morrison alias Jim Moritz ist froh, in Musik keine unterfordernden Lückentexte mehr vervollständigen zu müssen: „Wer zu einer Band gehört, war mal eine zu lösende Aufgabe, die ich über LernSax runtergeladen hatte.“ In den vielen Wochen Homeschooling hätten ihm Oma und Opa sehr geholfen: Oma büffelte mit ihm Mathe, Opa kochte gefüllte Paprikaschoten.

Abstandsregeln werden eingehalten

Respekt vor Corona habe er schon, betont Jim. Vor allem, weil sein 73-jähriger Großvater dreimal die Woche zur Dialyse müsse und zur Risikogruppe gehöre. „Zwar ist Opa geimpft. Trotzdem achten wir auf Abstand.“ Er kenne niemanden, der sich angesteckt habe. Das solle möglichst so bleiben. Das hofft auch Mitschülerin Mara Meißner. Bei der Kur wurde sie negativ getestet: „Mit Wattestäbchen in die Nase – ziemlich unangenehm.“

Eigentlich sollte zum Schulstart jeder getestet werden, sagt der Direktor: „Doch der angekündigte Selbsttest ist noch nicht da. Nichts Genaues weiß man nicht.“ Die vorige Woche habe er beinahe komplett auf die Vorbereitungen der Selbsttests verwendet. Lehrer würden zweimal, Kinder einmal die Woche getestet. „Der Lehrer, der eine Klasse in der ersten Stunde unterrichtet, wird den Selbsttest beaufsichtigen – so ist der Plan.“

Positiv Getestete werden separiert

Als vor Wochen die Abschlussklassen in den Präsenzunterricht einstiegen, seien sowohl Haupt-, Real- und Berufsschüler als auch Gymnasiasten in seiner Pesta getestet worden. „Das lief unter der Regie des DRK“, sagt Rößler. Ein Test sei positiv ausgefallen. Der Betreffende musste daraufhin zum Arzt. Dieser ordnete einen PCR-Test an. „Das Gesundheitsamt wurde informiert. Der Schüler musste sich in Quarantäne begeben.“

Nach diesem Schema werde auch verfahren, wenn demnächst die Schnelltests zur Verfügung stünden. „Wer positiv ist, wird in einem separaten Raum einer Ärztin übergeben“, so Rößler. Nichts überlasse man dem Zufall, sagen die Schüler. Jeder sitze alleine, Banknachbarn seien tabu. Der eingeteilte Ordnungsdienst müsse nach dem Unterricht sämtliche Tische abwischen. Fit stehe bereit.

Maskenpflicht im Schulhaus

Wer ohne Maske erscheint, werde nach Hause geschickt, sagt Rößler. Eltern, die ihre Kinder erst gar nicht in die Schule schickten, weil sie es ablehnten, dass diese „zwangsgetestet“ würden, seien die Ausnahme. Der Schulsport starte ebenfalls. Allerdings mit Einschränkungen, da die Halle nicht wie sonst von zwei Klassen genutzt werden könne. Duschen stünden bereit, würden jedoch gemieden: „Die Jugend ist heutzutage ziemlich prüde ...“

Wozu gibt es Deo, kontert Jim Moritz. Er verkneife sich sogar den Gang auf die Toilette. Und das, obwohl die Klos sauber seien. In der Anfangszeit von Corona saß extra eine Aufsichtsperson vorm stillen Örtchen, um durchzusetzen, dass es wirklich immer nur von einer Person aufgesucht wird. Das sei jetzt nicht mehr so. Jim selbst spiele aktiv Basketball. Ewig gab es schon kein Training mehr, von Punktspielen ganz zu schweigen.

Schulsport möglichst draußen

Er halte sich mit täglichem Workout fit. Umso wichtiger sei ihm jetzt der Schulsport. Nach jeder Unterrichtsstunde würden die Geräte desinfiziert. „Kontaktsportarten müssen ausfallen. So es sich anbietet, üben wir an der frischen Luft“, sagt der Schulleiter. Corona, Sport und Kinder – ein Problem: „Die Schwimmhalle ist seit einem Jahr zu. Wir werden sicher noch mehr Nichtschwimmer bekommen.“

Von Haig Latchinian