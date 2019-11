Dürrweitzschen hat die schönste Gartensparte im Kreis

Landkreis Leipzig

Der erste Kleingartenwettbewerb des Landkreises Leipzig fand seinen Sieger mit Dürrweitzschen. „Das vorrangige Ziel des Wettbewerbes besteht in der Förderung des ländlichen Kleingartenwesens. Für die Kommunen hat es eine bedeutende soziale, ökologische und stadtplanerische Funktion. Es prägt in beachtlichem Maße die kulturelle Entwicklung und das Miteinander vor Ort. Das gesamte Kleingartenwesen wäre ohne die vielen ehrenamtlichen Funktionsträger und leidenschaftlichen Gärtnerinnen und Gärtnern nicht vorstellbar und erfreut letztlich diese und auch viele Erholungssuchende bei Spaziergängen durch die Anlagen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

Bernd Hättasch ist seit 1982 Vorsitzender des Kleingartenvereins „ Blütenpracht", der am Rande von Dürrweitzschen zu finden ist. Der 60-jährige Produktionsleiter bei der heimischen Obstland Dürrweitzschen AG appellierte bei der Preisübergabe in Grimma an interessierte Natur- und Gartenfreunde, die sich mit dem Gedanken tragen, einen Kleingarten zu übernehmen. „Wir haben in Dürrweitzschen Kleingärten ab 200 Quadratmetern, natürlich liegt Wasser und Strom an. Zunehmend finden auch wieder jüngere Familien mit Kindern Zugang zu uns", freut sich Hättasch. Dennoch gebe es noch viel zu viel freie Parzellen, die auf neue Pächter warten. Und damit könne er wohl für den Großteil aller Kleingartenvereine in Sachsen sprechen. Dass sie bei dem neuen Wettbewerb gleich Sieger wurden, ist natürlich erfreulich. „Wir vom Vorstand haben unsere Gartenfreunde aber vor Eintreffen der Kommission motiviert, woraufhin tatsächlich noch einmal aufgeräumt oder auch gemäht wurde", erinnert sich Hättasch. Was der Verein mit den 600 Euro Preisgeld machen wird, muss erst noch im Vorstand diskutiert werden. Aber es soll definitiv dem Gemeinwohl aller Gartenfreunde zugute kommen.

Drei Kleingartenvereine nahmen am Wettbewerb teil und stellten sich dem Urteil der Bewertungskommission. Als „Schönste Kleingartenanlage“ im Landkreis Leipzig wurde der Kleingartenverein „ Blütenpracht“ Dürrweitzschen auserkoren. Dafür wurde er bei der Muldentaler Produktschau im PEP Einkaufsmarkt Grimma von Landrat Henry Graichen ( CDU) ausgezeichnet. Die Kleingartenvereine „ Hans Otto“ e. V. Borsdorf und „Grüner Winkel“ Zweenfurth wurden für ihre Teilnahme am Wettbewerb geehrt und konnten sich immerhin über Sachpreise (Insektenhotel und Gartenbank) sowie eine Geldprämie für die Vereinskasse freuen. Diese wurden von den Firmen Kafril Großzschepa und RHG Bau Garten Wurzen gesponsert.

Von Thomas Kube