Dufte Kletterrosen im Schlosspark Brandis gepflanzt

Brandis

Die Rose kehrt zurück: Gemeinsam mit Rosenprinzessin Angie I. vom Sangerhausener Rosarium pflanzte Rico Schück, seines Zeichens Schlossherr in Brandis, am Sonnabend die ersten vier Rosen im großen Schlosspark hinter der freien Traumauer. Damit wird sich in einigen Jahren über den Brautpaaren ein Baldachin aus duftenden Kletterrosen-Blüten spannen.

300 Jahre alte Parkpläne

Künftig sollen noch mehr Exemplare in die Erde gebracht werden, kündigte Schück während der gemeinsam mit dem Europa-Rosarium durchgeführten Veranstaltung am Sonnabend an. „Wir verfügen noch über alte Parkpläne von vor 300 Jahren. An diesen orientiert planen wir weitere Pflanzungen parallel zu den symmetrisch angelegten Wegen im Park“, berichtet der Schlossbesitzer. Mit Rat und Tat zur Seite steht ihm dabei Andreas Lachner von Europas größter Rosenschau in Sachsen-Anhalt. So wie er es gegenüber den zahlreichen Besuchern der Veranstaltung „Die Rose kehrt zurück“ am Brandiser Schloss auch tat.

Anzeige

Bienen- und Insektenfreunde

„Wir haben in diesem Jahr enorm viele Nachfragen, denen wir kaum nachkommen konnten“, berichtet der Fachmann weiter. Eher weniger gefragt seien heute im Gegensatz zu früheren Zeiten die typischen Edelrosen. Dafür lege die Kundschaft zunehmend Wert auf den Aspekt Bienen- respektive Insektenfreundlichkeit. „Und gut duften sollten die Blüten auch“, so der Rosen-Experte.

Weitere LVZ+ Artikel

Hobbygärtner kauft resistente Pflanzen

Dies ist auch für den Brandiser Hobbygärtner Bernd Richter ein Kauf- und Pflanzargument, darüber hinaus legt er sein Augenmerk auf weitere Parameter. „Wir fahren regelmäßig im Herbst in die Bayerische Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim, um uns gezielt Pflanzen auszusuchen, die resistent gegen Krankheiten wie Mehltau sind“, berichtet der 78-Jährige, der am Sonnabend eine weitere Kletterrose für seinen Garten erstand. „Man muss nur in diesem Jahr wieder einmal viel gießen, aber dafür sorgt die Sonne für einen besonders intensiven Duft.“

Von Roger Dietze