Wurzen

Ehrenamtliche Hilfe am Krankenbett: 2006 wurde die Initiative der Grünen Damen und Herren als Bestandteil des Fördervereins Krankenhaus Wurzen gegründet. Corona bedingt konnte die Feierlichkeit zum 15. Jahrestag allerdings erst jetzt im Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks nachgeholt werden.

Als Dankeschön für ihren persönlichen Einsatz überreichten Geschäftsführer Mike Schuffenhauer und Pflegedienstleiterin Annett Berger jeder Dame einen Blumenstrauß. „Wir sind sehr froh, dass sich die Damen in ihrer Freizeit ehrenamtlich in unserem Haus am Standort Wurzen für die Patientinnen und Patienten engagieren und somit auch unsere Mitarbeitenden unterstützen“, sagte Schuffenhauer.

Das Wohl der Patienten steht an erster Stelle

15 Jahre, das bedeutet: Viel Einfühlungsvermögen, eine hohe Belastbarkeit, immer ein offenes Ohr zu haben sowie kontaktfreudig und dabei verschwiegen und teamfähig zu sein. Denn bei dem Dienst, den die Damen und Herren leisten, steht das Wohl der Patienten der Muldentalkliniken an erster Stelle.

Der Besuch und die kleinen Hilfestellungen der Grünen Damen sorgen für Geselligkeit und Abwechslung im Klinikalltag. „Der soziale Kontakt, ein kurzes Gespräch oder auch einfach mal die Hand halten, all diese Dinge sind im jetzigen Krankenhausabrechnungssystem leider nicht vorgesehen“, so Schuffenhauer weiter. „Aber genau diese Dinge spielen bei der Genesung auch eine wichtige Rolle“.

Zurzeit haben die Muldentalkliniken am Standort Wurzen acht aktive Grüne Damen, zwei davon sind bereits seit 2007 für den ehrenamtlichen Dienst tätig. Für viele von ihnen ist vor allem eines wichtig: der soziale Kontakt zu Menschen und etwas Sinnvolles zu tun. Ganz nach dem Motto: „Wer rastet, der rostet!“. Der berufliche Werdegang der Grünen Damen ist übrigens breit gefächert.

Vier Grüne Damen wechseln sich auf der Kinderstation ab

Die Frauen arbeiteten vor ihrem Renteneintritt als Lehrerin, Näherin, beim Finanzamt sowie bei der Notenbank oder stammten bereits aus dem Pflegesektor als Altenpflegerin oder Zahnarzthelferin.

Eine der Grünen Damen ist besonders tief mit den Muldentalkliniken verwurzelt. Sie absolvierte bereits in den 60er-Jahren ihre Ausbildung zur Krankenschwester im Haus, arbeitete anschließend viele Jahre auf Station und ist seit ihrem Renteneintritt vor 15 Jahren immer noch im ehrenamtlichen Dienst tätig.

Derzeit wechseln sich vier Grüne Damen pro Tag auf der Kinder- und Jugendstation ab. Um die Woche komplett zu gestalten, fehle es zurzeit noch an einer Dame oder einem Herren. Das übrige Damen-Quartett wechselt sich auf den anderen bettenführenden Stationen ab und unterstützt bei Bedarf die erwachsenen Patienten in den Muldentalkliniken.

Am Standort Grimma wirkt derzeit niemand aktiv mit

Auch am Standort Grimma gibt es laut Schuffenhauer das Ehrenamt Grüne Damen und Herren bereits seit 2009. „Allerdings haben wir in Grimma leider niemanden, der aktiv mitwirkt. Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn wir auch hier Unterstützung für die Patienten und Mitarbeitenden erhalten“, erklärt Pflegedienstleiterin Annett Berger. Auch die beiden Koordinatorinnen der Grünen Damen und Herren hoffen auf Verstärkung in den Fördervereinen und der Initiative Grüne Damen und Herren.

„Die Person benötigt keine Vorkenntnisse und muss lediglich Freude am Umgang mit Menschen haben. Die Patienten, egal ob klein oder groß, sind jederzeit dankbar für ein offenes Ohr oder einen kleinen Spaziergang über den Flur“, so Cornelia Kretzschmar, Koordinatorin der Grünen Damen und Herren am Standort Wurzen.

Von LVZ