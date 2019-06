Bennewitz

Große Bühne fürs Ehrenamt: Im Rahmen des Wurzener-Land-Festes in Bennewitz zeichnete Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) am Sonnabend im Beisein von Ministerpräsident Michael Kretschmer, Landrat Henry Graichen und der Landtagsabgeordneten Hannelore Dietzschold (alle CDU) in vier Kategorien 13 ehrenamtlich engagierte Bürger aus. So viel wie noch nie.

Bennewitzer reichen zahlreiche Vorschläge für die Ehrung ein

„Anlässlich des 25-jährigen Bestehens unserer Gemeinde wollte ich die ganze Bandbreite des Ehrenamtes verdeutlichen“, sagte Laqua und freute sich über die zahlreichen Vorschläge von Vereinen und Bürgern, aus denen diesmal der Gemeinderat eine Auswahl getroffen hatte. „Ich wollte außerdem möglichst vielen Leuten zeigen, was diese Menschen machen“, begründete er die Verschiebung der Auszeichnung vom Neujahrsempfang auf das Landfest.

Zum Beispiel ihr Engagement in Heimatvereinen. Fünf gibt es in der Gemeinde, die, so Laqua, tolle und oft über die Ortsgrenzen hinweg wirkende Arbeit leisten und das Zusammengehörigkeitsgefühl prägen. „Das Engagement der Bürger für die Gemeinschaft ist nicht bezahlbar“, sagt der Bürgermeister. „Denn was sie tun, tun sie mit Herz und opfern dafür ihre Freizeit. Hut ab! Leider gibt es solche Menschen immer weniger.“ Die Ausgezeichneten durften sich über einen Präsentkorb mit Produkten aus dem Wurzener Land freuen und über die Ehrenamtskarte des Landkreises, mit der für ein Jahr Vergünstigungen bei kulturellen und touristischen Einrichtungen sowie beim ÖPNV verbunden sind.

Die Ausgezeichneten

Kategorie Kinder, Jugend und Sport: Isolde und Wolfgang Wahlbuhl, Blau-Weiß Bennewitz – er leitet als Vorstandsmitglied seit 24 Jahren die Geschicke des Fußballvereins und wird dabei stets von seiner Frau unterstützt. Antje Todte, Kegelsportverein Bennewitz – die Zeititzerin ist seit über 20 Jahren Mitglied im KSV, verwaltet seit acht Jahren die Finanzen. Harald und Andreas Dögnitz, Wurzener Rudervereinigung Schwarz-Gelb – die sportlichen Erfolge im Verein, die Nachwuchsarbeit, aber auch die Standortsicherung des Bootshauses in Schmölen sprechen für die Leistung beider Brüder und ihrer Familien.

Kategorie Heimat- und Kulturpflege: Günther Geissler, Deuben – der Autor des Buches „Die Hülsmannschen Ziegeleien“ führt die Ortschronik und engagiert sich im Heimatverein. Kerstin Barth, Altenbach – ist seit Jahren in der Dorfkirche Altenbach sowie im Heimatverein „Rund um den Eichberg“ aktiv und betreibt aktive Nachbarschaftshilfe. Ulrike und Frank Böhme, Leulitz – engagieren sich fürs Dorfleben, organisieren zum Beispiel Dorffeste, Neujahrsgrillen oder die Waldfege mit. Evelyne Bergmann, Bennewitz – auf die langjährige Gemeinderätin kann man sich immer verlassen, wenn es etwas zu organisieren gibt, und sie bringt viele kreative Ideen ein, ob beim Schmücken des Ernteballsaales oder des Osterbrunnens.

Kategorie soziales Engagement: Karla Schmücking, Bennewitz – leitet seit zehn Jahren die Geschicke der Volkssolidaritäts-Ortsgruppe. Renate Bohne, Bennewitz – ist seit zehn Jahren Finanzchefin der VS-Ortsgruppe. Rosemarie Pätzold, Trebelshain – recherchiert und probiert auch außerhalb ihrer Arbeitszeit ständig neue Bastelideen für den Jugend- und Freizeittreff Bennewitz. Heiko Wagner, Wurzen – unterstützt das Jugendhaus, ob bei Bastelarbeiten oder handwerklichen Kleinigkeiten.

Sonderkategorie: Armin Hänsch, Deuben – läutet seit 1999 täglich die Kirchglocken und übernimmt seit 23 Jahren ehrenamtlich den Winterdienst in der Püchauer Straße. Olaf Ettig, Altenbach – ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele, leitet seit 25 Jahren die FFw Altenbach und steht als Gemeindewehrleiter auch dem Bürgermeister beratend zur Seite.

Von Ines Alekowa