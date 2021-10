Eigeninitiative in Nitzschka: buntes Buswartehäuschen und neue Kegelbahn

Wurzen/Nitzschka

In den späten Nachmittagsstunden herrscht ländliche Ruhe im kleinen Muldedorf Nitzschka. Nur auf der Durchgangsstraße rollt dichter Verkehr. „Das kann ja noch heiter werden, wenn ab dem 25. Oktober die B 107 zwischen Trebsen und Rothersdorf instand gesetzt wird“, vermutet David Kramer. Denn dann weichen viele Autofahrer auf die schmale Staatsstraße 11 zwischen Wurzen und Grimma aus – leider allzu oft über dem Tempo-50-Limit.

Allerdings wartet der Wurzener Stadtrat (Freies Forum Wurzen), der hier seit 1994 lebt, im Schatten des alten Gasthofes Obernitzschka nicht deswegen, um sich über Raser zu beklagen, sondern vielmehr, um zwei fleißige Bienchen vorzustellen. Tochter Leni und ihre Freundin Jasmine Mahler sorgten in den vergangenen Monaten dafür, dass nur wenige Meter vom großen, grauen Gebäude eine schmuckes Buswartehäuschen entstanden ist.

Viele Jahre fristete der kleine Unterstand ein eher tristes Dasein. Zwar gab es 2016 eine Initiative von David Pöge, endlich die Mauern zu verputzen. Doch die Arbeiten blieben unvollendet. Es mangelte an Unterstützern. Daher griff Kramer das Problem wieder auf und fand beim städtischen Bauhof willkommene Hilfe. Im Herbst des Vorjahres zeigte sich die Haltestelle erstmals frisch verputzt. „Leni hatte dann die Idee, Farbe ins Spiel zu bringen.“ Also ging Vater David in die Spur, um das nötige Kleingeld zu sammeln. Der Obi-Markt in Wurzen sponserte die Aktion und einige Bewohner ebenso. Alles in allem kamen 250 Euro zusammen.

Im Mai legten Leni und Jasmine schließlich mit der Fassadenwalze los. Zuvor hatten sich die beiden 14-jährigen Mädchen aber noch zwei Postkartenmotive ihres Heimatortes im Internet rausgesucht, die die Giebel zieren sollten. Per Beamer wurden das Schloss mit Kirche sowie die Karte von Nitzschka an die Wand projiziert und mit dem Bleistift nachgezeichnet.

Heute sind die zwei Mädchen, die in die 8. Klasse der Oberschule Trebsen gehen, stolz auf ihr Werk. Auf die Frage, was sich Leni und Jasmine vielleicht noch wünschen würden, sagen beide: „Einen ordentlichen Fußweg, auf dem wir alle sicher zu unserer Bushaltestelle gelangen können.“

Der Wunsch von Vereinsvorsitzenden Lutz Merseburger ist dagegen jüngst in Erfüllung gegangen. Bereits seit 1993 leitet der 61-Jährige den SV 1961 Nitzschka. Die Gemeinschaft zählt aktuell 36 Mitglieder, von denen drei zur Abteilung Reiten gehören und der Rest dem Kegelsport frönt. Den Nachwuchs hat Merseburgers Sohn Nico (36) unter seinen Fittichen. Glücklich zeigt das Familienduo auf die neueste Errungenschaft im Vereinssitz – eine moderne, vollautomatische Doppelkegelbahn.

„Die alte Bahn war so verschlissen, dass wir zum Schluss gut 1500 Euro im Jahr für Reparaturen aufbringen mussten“, berichtet Lutz Merseburger. 70 000 Euro kostete die jetzige Trainings- und Wettkampfstätte. Die Hälfte, so Übungsleiter Nico, bezuschusste der Landessportbund Sachsen und die andere Hälfte erhielt der Verein von der Stadt Wurzen. „Dafür möchten wir uns natürlich bedanken.“

Das gepflegte Domizil am Ortsrand von Nitzschka ist der ganze Stolz der Aktiven und darf sogar von Gästen für Familienfeiern oder andere Anlässe gemietet werden. Auch Freizeitsportler, die gern mal eine ruhige Kugel schieben wollen, sind hier stets gern gesehen und Kinder, die die Mannschaftsreihen verstärken, sowieso. „Eigentlich wollten wir dieses Jahr unser 60-jähriges Vereinsjubiläum feiern“, merkt Lutz Merseburger an. Jedoch machte Corona den Organisatoren ein Strich durch die Rechnung. „Wir holen das Fest ganz sicher 2022 nach“, verspricht er im gleichen Atemzug.

Ins Leben gerufen wurde der SV 1961 Nitzschka am 26. Juli 1961 von 13 Gründungsmitgliedern, die zunächst das runde Leder einte. Kaum ein Jahr später bolzte schon eine zweite Fußballmannschaft unter dem Namen „Traktor Nitzschka“ auf dem grünen Rasen. Zwei Höhepunkte schreibt die Chronik für das Jahr 1969: Die Reitersparte mit Pferden der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) entsteht und der LPG-Hühnerstall wird zum Vereinsheim umgebaut – in Eigenleistung. 1971 erfolgte dann der Einbau einer Einzelkegelbahn, welche 1975 um eine zweite Bahn erweitert wurde und 1988 eine Modernisierung von Hand- auf Maschinenbetrieb erfahren hatte.

Mit der Wende wird aus der BSG Traktor der SV 1961. Jedoch litt der Verein wie viele andere Gemeinschaften in den kommenden Jahren unter einem schleichenden Mitgliederverlust. Gab es 2001 noch 83 zahlende Mitglieder sank ihre Zahl 2008 auf 49. Lutz Eilenberger und sein Sohn Nico hoffen jedenfalls, dass mit der jüngsten Investition die Tradition des SV 1961 Nitzschka noch lange erhalten bleibt und der Zuspruch wieder wächst.

