Eilenburg: Neues Wasserwerk soll 2023 in Betrieb gehen

Eilenburg

Ramona Seifert und Achim Röder genießen den ganz neuen Blick in die Muldeaue und über das Wasserwerk in Wedelwitz. Möglich wird er, weil die Geschäftsführerin des Versorgungsverbandes Eilenburg-Wurzen und der Oberbauleiter in einigen Metern Höhe auf einem der beiden fast fertigen neuen Reinwasserspeicher stehen können.

Zur Galerie Hier gibt es viele Fotos vom Bau des neuen Wasserwerkes im Eilenburger Ortsteil Wedelwitz. Auch der sanierte Altbau ist zu sehen und eine Skizze, wie das fertige Wasserwerk aussehen soll.

Schon in einigen Monaten wird von diesen nur noch ein großer grüner Hügel zu sehen sein und die Gewissheit bleiben: Die Trinkwasserversorgung der Eilenburger (ohne Kospa-Pressen) sowie einem Großteil der Jesewitzer wird im Havariefall auch durch diese abgesichert sein. Denn die hier gelagerten zwei Millionen Liter Wasser reichen für einen kompletten Tagesbedarf.

Die lange Reise des Wassers

Achim Röder hat die Oberbauleitung für das Wasserwerk Wedelwitz. Quelle: Wolfgang Sens

Achim Röder, dessen gleichnamiges Doberschützer Büro die Oberbauleitung für den Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen übernommen hat und der mit dem Bau seines ersten und wohl auch letzten Wasserwerkes schon ein richtiger Wasser-Experte geworden ist, erklärt die lange Reise des Wassers bis an diese Stelle.

Das Wasser, das aus den zwölf Brunnen in der Muldenaue gepumpt wird, fließt zunächst über unterirdische Rohre in den sanierten Backstein-Altbau. Hier befinden sich künftig Betriebswarte und Sozialräume, aber unter anderem auch die Flachbettbelüfter zur Anreicherung des Wassers mit Sauerstoff. Doch während das Innere damit für die Wasser-Experten eher Alltag ist, begeistert der äußere Anblick auf den Altbau Verbands-Geschäftsführerin Ramona Seifert und verleitet sie zu dem Geständnis: „Im Nachhinein sind wir richtig froh, dass der Denkmalschutz auf den Erhalt bestanden hat.“

Ruine ist nun das Schmuckstück

Der backsteinerne Altbau, den die Eilenburger 1897 für ihr erstes kommunales Wasserwerk in der Muldenaue errichtet haben, ging 1983 außer Betrieb. Doch weggerissen wurde er nie. Er verwandelte sich daher nach und nach in eine Ruine, aus deren Dach Birken wuchsen. Inzwischen sieht er so schmuck aus wie wohl noch nie. „Gefühlt bis zum Erdmittelpunkt haben wir im Inneren Fundamente rausgenommen“, erinnert sich Achim Röder. Die Mitarbeiter von Bau- und Haustechnik Bad Düben hätten dabei, aber auch beim Ausbessern des Mauerwerks richtig tolle Arbeit geleistet. Das gelte auch für die aufgearbeiteten alten Industriefenster. Für die habe das Architekturbüro Giersdorff mit dem Vorsetzen der neuen Fenster im Inneren eine perfekte Lösung gefunden, kommt er regelrecht ins Schwärmen. Doch dem neutralen Betrachter fallen vor allem die original nachgebauten Dachentlüfter ins Auge, die damals wie heute funktionieren und zugleich den Dachfirst schmücken.

Solaranlagen produzieren Strom für Eigenbedarf

Von diesem Altbau, so kommt Achim Röder wieder auf das eigentliche Wasserwerk zu sprechen, fließt das Wasser dann zum Filtern weiter in den 2021 anzubauenden Neubau, der eine gläserne Verbindung zu dem Backsteinbau bekommt. Erst von dort fließt es dann über die Zwischenstation Reinwasserbehälter letztendlich zu den Eilenburger und Jesewitzer Haushalten.

Die Reinwasserbehälter sowie die ebenfalls im Bau befindlichen neuen Absetzbecken sind Sache der Firma Otto Heil aus Taucha. „Auch dort läuft es richtig gut“, schätzt Achim Röder ein. „Noch vor Weihnachten wurde die Decke für den ersten der beiden Reinwasserbehälter betoniert.“ Die Schalung könne damit von den Männern bei Neuaufnahme der Arbeiten diese Woche dann gleich noch einmal für das baugleiche zweite Becken genutzt werden. „Bis Ende Februar sind wir da durch.“

2023 geht das neue Werk in Betrieb

Dieser Termin ist nicht ganz unwichtig, da die Neun-Millionen-Euro-Baustelle von März bis August wegen der Brutzeit der Vögel auch in ihrem zweiten Baujahr ruhen muss.

Ein Wasserwerk der Zukunft

Ramona Seifert, Geschäftsführerin des Versorgungsverbandes Eilenburg-Wurzen, am Wasserwerk Wedelwitz. Quelle: Wolfgang Sens

2023 soll dennoch, bis auf den Abriss des späten DDR-Baues, alles fertig sein. 2021 werden die äußeren Rohrleitungen zu den Brunnen verlegt. Zudem wächst das Neuwerk. Doch nicht nur in dessen Inneren hält modernste Technik Einzug. „Sowohl auf dem Neuwerk als auch auf den Absetzbecken, die anders als früher geschlossen sind, produzieren wir dann Sonnenstrom für den Eigenverbrauch“, erzählt Ramona Seifert auch mit Stolz. Sie ist jedenfalls überzeugt: „Unser Verband baut ein Wasserwerk der Zukunft.“ Mit ihm werde schließlich für Generationen von Eilenburger und Jesewitzer Trinkwasserkunden sichergestellt, dass sie das wichtigste Lebensmittel auch weiterhin günstig und in sehr guter Qualität beziehen können.

Von Ilka Fischer