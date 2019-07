Eilenburg/Wurzen

Geschafft: 17 Schüler des Eilenburger Rinckart-Gymnasiums, der Tschanter-Oberschule, der Oberschule Mockrehna und Teilnehmer aus Wurzen haben sich zu Junior-Coaches des Deutschen Fußballbundes ( DFB) ausbilden lassen. Am Mittwoch stand die Abschlussprüfung am Rinckart-Gymnasium auf dem Plan. Alle bestanden den Lehrgang und können jetzt erste Trainerfahrungen im Rahmen des Ganztagsunterrichts an Schulen oder in Sportvereinen sammeln.

Zertifikate und Trainermappen

Celine Kiesewetter, Schülerin des Martin-Rinckart-Gymnasiums in Eilenburg, erhält von Schulleiter Dieter Mannel das Zertifikat als DFB-Junior-Coach. Quelle: Nico Fliegner

„Ich bin sehr zufrieden“, lobte Marcus Danz vom Sächsischen Fußballverband bei der Übergabe der Zertifikate seine Schützlinge. Aber nicht nur darüber konnten sich die Nachwuchstrainer freuen, sondern auch über Trainermappen und Fußbälle für die Schule, die Torsten Klausien von der Commerzbank übergeben hat. „Vereine und Schulen können ohne ehrenamtliche Trainer kaum die Nachfrage nach Fußballtrainings abdecken. Daher freue ich mich, dass es junge Menschen gibt, die sich trotz ihres immer strafferen Zeitplans ehrenamtlich für den Fußball engagieren und Verantwortung übernehmen“, sagte Klausien.

Eilenburger Talentschmiede

Sachsenweit nehmen Jungen und Mädchen der zehnten und elften Klasse von 16 Schulen an der 40 Stunden umfassenden Ausbildung teil. Diese hat die Förderung des Fußballtrainernachwuchses zum Ziel. Die Initiative wurde 2013 gestartet. Das Eilenburger Rinckart-Gymnasium ist als Talentschmiede zum sechsten Mal dabei. „Jetzt kann man durchaus von einer Tradition sprechen. Das passt schon“, äußerte sich Schulleiter Dieter Mannel.

Von Nico Fliegner