Wurzen

Wenn es um Bienen geht, kommt Gottfried Stecher schnell ins Schwärmen. Schließlich ist der Dehnitzer seit über sechs Jahrzehnten passionierter Imker und nun schon zehn Jahre lang Vorsitzender des Bienenzüchtervereins Wurzen und Umgegend 1867. Derzeit gehören der Gemeinschaft 50 Mitglieder an. „Als ich den Verein übernahm, waren es lediglich 28, zu DDR-Zeiten aber 120“, merkt Stecher an. Den erfreulichen Zuwachs führt der pensionierte Rechtsanwalt auf das gewachsene Umweltbewusstsein zurück.

Intensive Landwirtschaft ist ein Problem für die Bienen

Eben dazu tragen nach Ansicht des 80-Jährigen auch immer wieder Meldungen über das Bienensterben bei sowie unlängst das Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Allerdings konsumiert Stecher die Nachrichten stets mit Vorsicht und dem Wissen des Fachmanns – beispielsweise Beiträge mit der Schlagzeile, dass soundso viele Völker im Winter gestorben seien. „Verluste im Winter sind ganz normal.“ Stecher selbst besitzt 40 Stöcke mit 5000 bis 10 000 Individuen im Winter und circa 40 000 im Sommer, die jetzt zur Apfelblüte in der Plantage des Obsthofes Roitzsch stehen.

„Das eigentliche Problem für die Bienen ist vor allem die intensive Landwirtschaft. Es gibt kaum noch Ackerunkräuter, wie Kornblume, Hederich, Mohn oder Distel.“ Genau hier, so Stecher, muss die Agrarpolitik ansetzen, um etwas zu verändern und um der Imkerei mehr Bedeutung beizumessen. Leider, fügt er zum Beweis seiner Kritik an, gebe es bislang nicht einmal eine Strategie für die gezielte Anpflanzung bei renaturierten Bergabbaugebieten. „Imkerei ist und bleibt ein Teil der Landwirtschaft. Früher streuten die Bauern zum Getreide noch Klee ein. Nach der Getreideernte blieb das Feld nicht leer, sondern der Klee stand den Bienen zur Verfügung.“

Der Dehnitzer betreibt sein Hobby seit über 60 Jahren

Zu seinem Hobby kam Stecher, der Maschinenschlosser in der Maschinenfabrik Arthur Pechstein Wurzen lernte, 1954 durch eine Bemerkung seiner Mutter. „Sie erzählte mir, dass mein Vater, der im Krieg blieb, gern imkern wollte.“ Damals seien die Züchter nicht in Vereinen organisiert gewesen, sondern gehörten dem Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter an. Bis auf zwei Unterbrechungen – „der Armeezeit und der Wende“ – blieb er den Bienen treu. Zunächst studierte Stecher Staatswissenschaften an der Fachhochschule, lebte und arbeitete bis 1972 in Berlin. In seine Heimat zurückgekehrt, fand er eine Anstellung beim Rat des Kreises. Hier flog er später aufgrund von Westkontakten raus und wurde zur Persona non grata.

Sogar die Diplomarbeit schrieb Stecher über die Bienen

Nach einem Vierteljahr im Steinbruch Lüptitz und zwei Jahren als Berufsausbilder für Erwachsene und Ausländer bei Offizin Andersen Nexö landete Stecher 1980 im VEB Silikatwerk Brandis. Nebenberuflich absolvierte er das Studium der Rechtswissenschaften, schrieb seine Diplomarbeit aus juristischem Blickwinkel sogar über Bienen – Titel: „Studie zu aktuellen Problemen der Bienenwanderung, insbesondere des planmäßigen Einsatzes von Bienenvölkern zur Blütenbestäubung landwirtschaftlicher Kulturen unter besonderer Berücksichtigung des Obstbaus“. 1988 erhielt er den Posten des Justiziar im Silikatwerk und machte sich 1992 mit eigener Kanzlei selbstständig.

Jede freie Minute widmete Stecher jedoch der fleißigen Imme – trotz des Ruhestandes auch heute noch.

Von Kai-Uwe Brandt