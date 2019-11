Machern

Ein bisher unbekannter Täter brach am vergangenen Wochenende durch Aufdrücken eines Oberlichtfensters in einen Nebenraum des Pfarramtsgebäudes in Machern ein. Dort trat der Täter Büroräumen ein und durchsuchte mehrere Schubläden und Schränke. Der Unbekannte entwendete eine Spendenbüchse mit einem bisher nicht bekannten Geldbetrag. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag beziffert. Die Polizei ermittelt. Die Tat ereignete sich zwischen 15. November, 15.30 Uhr und 18. November 9.30 Uhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Von lvz