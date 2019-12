Machern/Borna/Grimma

Gleich drei Mal wurde kürzlich im Landkreis Leipzig eingebrochen: Fall eins ereignete sich am späten Dienstagabend in Machern: Unbekannte drangen gewaltsam in mehrere Garagen auf einem nichtumzäunten Gelände ein und schleppten Reifen heraus. Anscheinend wurden die Täter dabei gestört. Die Höhe des genauen Sachschadens steht noch aus.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in Grimma zu melden, Telefon: 03437 708925 100.

Einbruch in ein Autohaus in Borna

In Borna fuhren Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Gewerbegebiet zum Grundstück eines Autohauses. Anschließend drangen sie gewaltsam in einen Container ein und klauten daraus zwei Rädersätze vom Mazda 6 und elf Rädersätze vom Mazda CX 5. Alle Reifen waren auf Alufelgen aufgezogen. Der Stehlschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a in Borna zu melden, Telefonnummer 034332440.

Einbrecher in Grimma unterwegs

Die kurze Abwesenheit der Bewohner nutzten Einbrecher am Mittwochnachmittag aus, um in ein Einfamilienhaus in Grimma einzudringen. Sie brachen ein Badfenster auf und gelangten so in das Haus. Sie stahlen Münzgeld im mittleren vierstelligen Wert. Nur wenige Meter weiter waren Unbekannte in ein weiteres Einfamilienhaus eingedrungen. Hier brachen sie das Küchenfenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Sie klauten Goldschmuck im vierstelligen Wert.

Von LVZ/gap