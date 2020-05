Wurzen/Burkartshain

In das Gerätehaus der Burkartshainer Feuerwehr ist eingebrochen worden. Das stellte ein Mitglied der Wehr am Donnerstag fest. Er rief die Polizei. Ein unbekannter Täter war, ohne sichtbare Einbruchspuren zu verursachen, in das Gebäude eingedrungen. Er stahl diverse Werkzeugmaschinen, wie Kettensäge und Trennschleifer sowie einen Fernseher und Bargeld im Wert einer mittleren vierstelligen Summe. Zum Abtransport dürfte er ein Fahrzeug genutzt haben. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls.

Anzeige

Von lvz/thl