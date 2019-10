Borsdorf/Panitzsch

In Borsdorf waren die Bewohner eines Einfamilienhauses am Dienstagabend für nur eine Stunde nicht im Haus gewesen. Dies nutzten Einbrecher, öffneten gewaltsam die Terrassentür, drangen in das Haus ein und entwendeten aus mehreren Schränken Schmuck in vierstelligem Wert. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls.

Von LVZ/gap