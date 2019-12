Gerichshain/Machern

Gleich zweimal wurde am Mittwoch tagsüber in Einfamilienhäuser in Gerichshain eingebrochen. In Fall 1 öffnete der Dieb gewaltsam die Terrassentür des Doppelhauses, durchsuchte von oben bis unten in allen Zimmern das Mobiliar und klaute diversen Schmuck im Wert einer niedrigen vierstelligen Summe. Damit konnte er unerkannt flüchten. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Der Eigentümer erstattete Anzeige.

Einbrecher steigt in zweites Haus in Gerichshain ein

Auch im zweiten Fall kam der unbekannte Täter über die Terrasse. Er öffnete gewaltsam die Tür, durchsuchte in sämtlichen Zimmern das Mobiliar. Auch hier hatte er es auf Schmuck abgesehen. Der Stehlschaden wurde mit einer niedrigen vierstelligen Summe angegeben; der Sachschaden ist noch unklar.

In beiden Fällen haben Kripobeamte die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Von LVZ/gap