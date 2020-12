Einbrecher überlisten Wachhunde auf Firmengelände in Machern

Machern

Einbrecher haben am Montagabend schwere Technik in einem Agrarbetrieb von Machern beschädigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren Unbekannte in der Zeit zwischen halb sieben und halb zwölf abends in das Firmengelände eingestiegen, nachdem sie den Maschendrahtzaun aufgeschnitten hatten. Außerdem gelang es ihnen, die Wachhunde zu beruhigen und in eine Hundehütte zu führen.

GPS-Antennen und Monitore geklaut

Wie die Polizei weiter meldete, versuchten sie daraufhin, die Werkhalle gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Anschließend entwendeten die Unbekannten von drei Häckslern und einer Rundballenpresse zwei GPS-Antennen sowie insgesamt vier Monitore. Es wurden Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Von LVZ