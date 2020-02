Bennewitz

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in Bennewitz in ein Fahrradgeschäft eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte nutzten die Täter eine auf der Straße liegende Regeneinlauf-Abdeckung, um die Scheibe des Ladens einzuwerfen.

Danach entwendeten sie zwei Mountainbikes im Gesamtwert von 4600 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls.

Von lvz