Fachkräfte fehlen vielerorts. Wenn eine Baufirma zu wenige Maurer hat, muss sie Aufträge ablehnen. Doch was macht ein Kindergarten, wenn Erzieher fehlen? Im Leipziger Land wird das immer mehr zum Problem. Warum das so ist und was Maxi Müller (19) und Susann Tolnai (37) über ihre Erzieher-Ausbildung in Grimma sagen.