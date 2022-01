Einbruch in Wurzen: Polizei sucht mit Bild nach Täter

Wurzen

Die Tat ist schon einige Monate her. Bereits im April 2021 stahlen zwei Unbekannte aus einem Lebensmittelmarkt in Wurzen mehrere Packungen Kaffee im Wert von 200 Euro. Wie die Polizei Leipzig mitteilte, konnte einer der beiden bereits bekannt gemacht werden. Der andere Mann wird nun mit Bildern der Videoüberwachung gesucht. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit soll die Aufnahme in Online-Medien nur über einen Link zugänglich gemacht werden, so die Polizei.

Wer erkennt den Mann auf den Bildern? Wer weiß, wo er sich regelmäßig aufhält? Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, Tel. (03437) 708925-100 zu melden.

Von lvz