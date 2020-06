Einbruch in Wurzener Physiotherapie-Praxis

Wurzen

In Wurzen wurde am Wochenende in eine Praxis für Physiotherapie eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, müssen die Diebe in der Zeit zwischen Freitag, dem 26. Juni gegen 14.30 Uhr und Sonntag, dem 28. Juni gegen 13 Uhr in die Praxisräume eingedrungen sein.

Räumlichkeiten durchsucht

Den Zugang verschafften sich die Eindringlinge, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Dann durchsuchten sie die Räume. Sie brachen einen Schrank auf und entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der dabei entstandene Sachschaden kann noch nicht genannt werden. Die Polizei ermittelt auf Grund des Diebstahls im besonders schweren Fall. Vor Ort sicherten Kriminaltechniker die Spuren.

