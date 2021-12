Brandis

Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Geschäft in Brandis ein. Mit einer Leiter gelangten sie auf das Dach, entnahmen mehrere Ziegel und öffneten es gewaltsam. Mit einer weiteren Leiter stiegen sie in den Verkaufsraum ab und entwendeten Tabakwaren im Wert einer hohen vierstelligen Summe. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlung anlässlich des Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.

Von lvz