Eine Augenweide: Illuminierter Adventskranz krönt Wurzens Filzfabrik

Wurzen

Das Werk mit seinen 150 Mitarbeitern genießt bei den Klavierproduzenten weltweit einen exzellenten Ruf – ob bei Steinway, Yamaha, Schimmel, Blüthner, Fazioli oder Steingraeber & Söhne.

In Wurzen entstehen die berühmten Hammerkopffilze. Greift der Pianist in die Tasten, bringt er die befilzten Hammerköpfe in Bewegung. Die Saiten werden angeschlagen und erzeugen den Klang. Der Filz sorgt sozusagen für den guten Ton.

Das traditionsreiche Unternehmen fertigt unter anderem Filze für die Hämmerchen von Klavieren. Quelle: Andreas Döring

In der Adventszeit bietet die 1861 eröffnete Filzfabrik auch etwas fürs Auge. Mit einer Lichtinstallation der besonderen Art zieht ihr fast 30 Meter hoher Turm derzeit die Blicke der Passanten auf sich: Mit Lichterketten in Rot und Gelb wird ein Adventskranz nachempfunden. Nur ist der nicht rund, sondern eckig. Vier der zehn Zinnen, die auf dem Dach in die Höhe ragen, verwandeln sich dabei in Kerzen.

Filzfabrik belebt Wurzens nächtliche Skyline

„Die bekannten Wurzener Mühlentürme sind angestrahlt, die Uhr des Kirchturms von St. Wenceslai leuchtet weithin hell – da wollen wir zumindest in der Weihnachtszeit mal kein Schattendasein fristen“, lacht Volkmar Erl von der Geschäftsleitung. Die zündende Idee geht voll auf. Fußgänger, Radler und Autofahrer, die sich der Stadt über die Muldenbrücke nähern, erfreuen sich am festlichen Gruß.

Motiv für einen Adventskalender: Mühlentürme (l.), im Hintergrund Dom und Schloss. Vorn ist die illuminierte Filzfabrik zu sehen. In der Mitte verläuft die B 6. Quelle: MTL-Picture

Per Zeitschaltuhr wird sonntags null Uhr die jeweils nächstfolgende Zinne illuminiert. Am ersten Advent brennt ein Licht, seit dem 2. Advent leuchten zwei Kerzen und so weiter. Sebastian Zeißler von der Technik führt Betriebsfremde nur in absoluten Ausnahmefällen auf den Turm. Im Treppenhaus geht es dreieinhalb Etagen, vorbei an Walke, Krempelsaal, Wollvorbereitung und Lager, bis hinauf auf den Dachboden. Über die letzten Stufen gelangt man nach draußen.

Gelber Kranz, rote Kerzen

Der Blick von oben ist atemberaubend: Mühltürme, Wenceslaikirche, Schloss und lärmende B6 scheinen zum Greifen nahe. Lutz Broy ist Betriebselektriker. Mit dem ehemaligen Lehrling Markus Vogel hatte er die LED-Schläuche vor fünf Jahren erstmals verlegt: „Ab Anfang Dezember leuchtet nur der gelbe Kranz, nacheinander werden schließlich die roten Kerzen hinzugeschaltet. Aus der Nähe sieht man sogar die Flämmchen.“

Blick von der illuminierten Kerze zu Schloss, Dom und Kirche. Quelle: Haig Latchinian

Der Herr der vier Kerzen hofft, dass sich die noch junge Tradition bei den Wurzenern herum sprechen möge und sie bei abendlicher Annäherung an ihre Heimatstadt nicht nur zu den hell erleuchteten Mühlentürmen schauen, sondern auch mal zur anderen Seite. Dann, sagt er, hätte sich der Aufwand gelohnt. Aber bitte, trotz „Klaviersonate in Gelb und Rot“ nicht vergessen, ganz nebenbei auch auf den Verkehr zu achten!

Von Haig Latchinian