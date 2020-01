Eine Million aus Dresden: Landkreis kauft 13 neue Busse

Landkreis Leipzig/ Dresden

Der Landkreis bekommt Geld für neue Busse. Das hat der Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtags jetzt beschlossen. Eine Millionen Euro fließen demnach aus dem Zukunftssicherungsfonds in die Region. Mit dem Fonds will der Freistaat wichtige langfristige Infrastrukturprojekte anschieben.

13 neue Busse für die Verkehrsbetriebe

Konkret bekommt das Geld die Regionalbus Leipzig GmbH. Der kommunale Verkehrsbetrieb hat im vergangenen Herbst die Fördersumme beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr beantragt und erneuert damit seine bestehende Busflotte. Alte Busse werden ausgemustert und dafür 13 neue Linienbusse angeschafft.

Das bedeutet aber auch: Das Geld aus dem Zukunftssicherungsfonds ist kein zusätzliches Geld zu bestehenden Planungen und Investitionen. Zur bestehenden Flotte fahren in Zukunft deshalb keine extra Busse durch den Landkreis. Geschäftsführer Andreas Kultscher betont dennoch, wie wichtig das Geld für sein Unternehmen ist. „Wir beantragen jedes Jahr die Busförderung und rechnen fest damit in unserer Jahresplanung.“ Zehn Prozent seiner Flotte müsse sein Betrieb kontinuierlich erneuern, so Kultscher weiter. Dass der Freistaat dies unterstütze sei unerlässlich, die Unterstützung lobenswert.

Der Teufel steckt im Detail Kommentar von Max Hempel Zu Beginn klang es wie ein Geldsegen. Der sächsische Landtag habe beschlossen, „rund 15 Millionen Euro aus dem Zukunftssicherungsfonds zusätzlich“ für den ÖPNV im Freistaat freizugeben. So verkündete es das Sächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vergangene Woche. Eine Millionen Euro davon fließen in den Landkreis, für 13 neue Busse – das klingt erst einmal toll. Von überschwänglichem Jubel vor Ort jedoch keine Spur. Das Landratsamt wirkte erst einmal überrumpelt, da die frohe Botschaft noch gar nicht bis nach Borna durchgedrungen war. Und auch Andreas Kultscher, Chef der Regionalbus Leipzig GmbH, musste erst einmal nachprüfen, ob sein Unternehmen nicht doch im Lotto gewonnen hatte. Der Chef des Verkehrsbetriebes brachte jedoch schnell Licht ins Dunkel. Schließlich beantragt sein Unternehmen jedes Jahr diese Fördersumme, um die Busflotte stetig erneuern zu können. Der Teufel liegt also im Detail, in diesem Fall in der missverständlichen Pressemitteilung des Ministeriums. Es ist schlichtweg kein weiteres Geld, das dem Landkreis zu Gute kommt und es fahren auch keine extra Busse in Zukunft auf den Straßen. Sie waren bereits bestellt und eingeplant. Dass der ÖPNV durch Fördermittel des Freistaates – vor allem auf dem Land – unterstützt wird, ist natürlich wichtig und lobenswert. Schulterklopfen für mediale Mogelpackungen ist jedoch Fehl am Platz. E-Mail: m.hempel@lvz.de

Wann die Busse schließlich über die Dörfer rollen, steht auch schon fest. „Angesichts marktüblicher Bestell- und Lieferzeiten stehen Anfang des Jahres bestellte Busse meist erst im letzten Quartal des Jahres für den ÖPNV-Einsatz zur Verfügung“, heißt es aus dem Sächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Aus genau diesem Grund sei die Vorlage bereits im Januar zur Beschlussfassung vorbereitet worden.

Landkreis sieht sich als Vorreiter für ÖPNV

Auch im Landratsamt ist man um den jährlichen Geldsegen froh, schließlich würden die Investitionen in den ÖPNV gut für die Entwicklung der ganzen Region sein. Der Landkreis sieht sich dabei als Vorreiter, wenn es darum geht den ländlichen Raum besser zu vernetzen. „Wir arbeiten mit unseren Modellprojekten intensiv an der Stärkung der Mobilität im ländlichen Raum“, sagt Landrat Henry Graichen. Gemeint ist etwa „Muldental in Fahrt“, das die Städte Grimma und Wurzen mit den Dörfern im Umland mit neuen Buslinien verbindet.

Auch Leipzig bekommt neue Busse

Insgesamt fließen rund 15 Millionen Euro aus dem Zukunftssicherungsfond des Freistaates ins gesamte Bundesland. Auch Leipzig profitiert von den neuen Zuwendungen. Vier Millionen Euro fließen zu den Leipziger Verkehrsbetrieben in die Messestadt, die in diesem Jahr 50 Busse neu kaufen möchte und dafür einige alte ausrangiert.

Von Max Hempel