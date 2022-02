Wurzen

Kein Theater in Wurzen. Und auch die Schaufenster werden weniger. So kommt der beleuchteten Winterbahn im Fenster von Manfred Herrmann eine zentrale Funktion zu. Großspurig könnte man sie glatt als Lichtspielhaus durchgehen lassen. Rodelnde Schneemänner, Ski fahrende Kinder – und mit etwas Glück kommt sogar der Meister persönlich ins Spiel.

Erst letztens hätten sich wieder Kinder die Nase an der Scheibe platt gedrückt, sagt der „Lichtspieldirektor“. Bei Kaffee und Kuchen saß er mit Sohn und Enkel in der guten Stube. Angesichts der Schaulustigen hielt Opa Manfred nichts mehr auf den vier Buchstaben. Er eilte ans Fenster und brachte die Bilder zum Laufen – wie Filmvorführer Alfredo im „Cinema Paradiso“.

Die Eltern, Marie und Paul, vorm heimischen Kachelofen. Sie strickt, er raucht. Quelle: Haig Latchinian

Wenn der 85-Jährige den Schalter umlegt, leuchten die winzigen Laternen mit den Kinderaugen um die Wette. Dann setzt sich unter der Sperrholzplatte der eingebaute Keilriemen einer alten Nähmaschine in Gang. Sämtliche Darsteller des Szenenbilds sind über Messingplättchen mit dem rotierenden „Handlungsstrang“ verbunden. Auch die Hunde, die den Schlitten ziehen.

Erläuterungen durchs angekippte Fenster

Mitunter klappt der Opa das Fenster an und erläutert durch den Spalt das lustige Treiben. Dann glaubt man, Waldemar Cierpinski befindet sich im Stadionrund und Reporter Heinz Florian Oertel kommentiert dessen letzte Meter bis ins Ziel. Zwar gibt es kein Olympiagold, aber viel besser: Artige Kinder bekommen ab und zu einen selbst gebastelten kleinen Schneemann geschenkt.

Der rauchende Grill: Auf dem Rost liegen Bratwürste und Steaks, die aufgespießten Brathähnchen können gekurbelt werden. Fast wie zum Reinbeißen! Quelle: Haig Latchinian

Auch wegen der großen Nachfrage steht Manfred Herrmann noch im hohen Alter täglich in seiner Werkstatt. Er drechselt und bemalt die kultigen Schneemänner – beinahe im Akkord. Kein Wunder, dass sich in Wurzen manche Arztpraxis mit den feschen Figuren schmückt: „Ich habe sie all meinen behandelnden Doktoren überreicht.“

Immer noch mit ruhiger Hand: Hobby-Bastler Manfred Herrmann ist auch im hohen Alter jeden Tag in seiner Werkstatt. Quelle: Haig Latchinian

Er könne nicht den lieben langen Tag auf der Couch sitzen und vor sich hin dösen: „Ich brauche Beschäftigung unter die Finger“, sagt der wuselnde Senior. Schon als kleiner Junge ackerte und rackerte er, verzog Rüben und las Kartoffeln. Im Krieg begab er sich mit seiner Mutter und fünf Geschwistern von Schlesien aus auf die Flucht.

Ein (Heiz)-Kessel Buntes

Seitdem wuchs er in einem Dorf bei Oschatz auf. In Strehla ging er in die Malerlehre. „Ich wollte eigentlich Tischler werden. Aber das durfte ich nicht. Ich hatte einen Wirbelschaden. Die Ärzte sagten, wenn ich mich krumm machte, bekäme ich einen Buckel.“ Mit 22 heuerte er beim VEB Kreisbaubetrieb in Wurzen an.

Bis 1975 arbeitete er in der Firma, ehe er Hausmeister im Wurzener Jugendklub wurde. Dort war abends oft Tanz. Daher musste Manfred Herrmann gewöhnlich bis in die Puppen heizen. Die beiden Kessel, die er zu befeuern hatte, mussten stets beaufsichtigt werden. „Ich wollte bis Mitternacht nicht tatenlos daneben sitzen, und so begann ich im Aufenthaltsraum zu drechseln.“

Zwei Weltstars als Räuchermännchen: Egon Olsen mit Zigarre und genialem Plan (l.) sowie der brave Soldat Schwejk mit Tabakspfeife und Bierhumpen. Quelle: Haig Latchinian

Mit Schlosser Heinz Engmann, der gleich daneben seine Werkstatt betrieb, verstand sich der laufende Meter gut: „Heinz meinte, klar Kleener, ich baue dir die Drechselbank.“ Gesagt, getan. Er schweißte den Rahmen samt Aufbauten. Vom Skoda stammt der Gebläsebock, vom Trabi die Lenkung und von der Waschmaschine der Motor.

Egon Olsen mit Zigarre und Plan

Bis heute werkelt Manfred Herrmann an dieser Drechselbank von einst. An ihr sind nicht nur die Schlitten und Schneemänner besagter Lichtspiele im Fensterstock entstanden. Der Autodidakt bastelte an dem Maschinchen auch Egon Olsen als Räuchermännchen – mit Zigarre in der einen und genialem Plan in der anderen Hand.

Den braven Soldaten Schwejk verewigte er genauso wie seine Eltern Marie und Paul vor dem heimischen Kachelofen. Sie strickt, er raucht. „Die Friemelei ist mir in die Wiege gelegt worden. Schon Vater war ein Tüftler. Der Wecker hatte den Geist noch nicht ganz aufgegeben, da war er schon repariert. Not machte erfinderisch. Es gab ja nischt.“

Die hoch verehrte Wurzener Klavierlehrerin Frau Kluge in Aktion. Quelle: Haig Latchinian

Irgendwann seien die Jugendlichen im Klub „zu frech“ geworden, und Herrmann wechselte 1986 als Hausmeister an die Musikschule. Dort erlebte der Tausendsassa die Klavierlehrerin „Frau Kluge“. Ihr widmete er eine besondere Arbeit: Die Pianistin im himmelblauen Kleid haut in die Tasten, bis es – dank Räucherkerze – qualmt. Ihre Fingernägel sind rot gefärbt.

Wechselnde Spielpläne im Fenster

Es ist die Liebe zum Detail, die den malenden Drechsler und drechselnden Maler auszeichnet. Da mache sich bezahlt, dass er einst den Malerberuf erlernt habe und im Umgang mit Farbe sowie Pinsel geschult sei. Na, und mit Holz arbeitete er schon als Stift: „Da hatte ich für meine Schwester die Stühle für die Puppenstube gebaut.“

Der sogar mit Schaschlik-Stäbchen werkelnde „Lichtspieldirektor“ ist in seinem Fensterladen für alles zuständig: Für Kostüme und Requisiten, Dramaturgie und Regie. Je nach Jahreszeit wechselt der Spielplan. Sobald es wärmer wird, fliegt die Winterkulisse raus. Dann gibt es zum Beispiel das Märchen „Hänsel und Gretel“ – mit gedrechselten Bäumen, Hexe und Pfefferkuchenhaus.

Gedrechselte Szene aus Hänsel und Gretel. Nicht fehlen dürfen Hexe und Pfefferkuchenhäuschen. Quelle: Haig Latchinian

Bei schönem Wetter und wenn die Tage länger werden, macht er den Passanten den Mund wässrig, indem er im Miniaturformat rostert. Sein gedrechseltes Stillleben mit Grill und Bratwürsten, Steaks und Brathähnchen sieht so täuschend echt aus, dass man geradewegs hineinbeißen möchte. Selbst das Fläschchen Ketchup steht in Reichweite.

Kinder freuen sich wie Schneekönige

Die Schwestern Claudia Zittier und Antje Bönisch mit Mutter Andrea sowie den Kindern Halina, Friedrich und Elvis freuten sich wie die Schneekönige, als sie jetzt die rodelnden Schneemänner im kinderfreundlich niedrigen Fenster entdeckten: „Der nette Mann hatte alles lieb erklärt und den Motor angeworfen. Er reichte sogar drei Schneemänner raus – für jedes Kind einen.“

Von Haig Latchinian