Einige Schulen im Landkreis Leipzig dicht: Zeugnisse gibt es trotzdem

Frohburg/Groitzsch/Wurzen

Schulschließung heißt nicht vorfristiger Beginn der Winterferien: Aufgrund der angespannten Corona-Lage sind immer mehr Schulen im Landkreis Leipzig von teilweisen oder kompletten Schließungen betroffen, angeordnet durch das sächsische Kultusministerium. Seit Dienstag und bis zum 11. Februar sind mit den Grundschulen in Groitzsch und Frohburg zwei neue Bildungseinrichtungen hinzugekommen, die den Unterrichtsbetrieb in Präsenz ganz einstellten. Die Diesterweg-Grundschule Wurzen folgte am Mittwoch. Zeugnisse gibt es am Freitag trotzdem.

„Die Zeugnisse können zu bestimmten Zeiten abgeholt werden. Wir haben die Eltern darüber informiert“, sagt Nico Schütze, der seit Beginn des Schuljahres die Frohburger Grundschule leitet. Vor allem für die Viertklässler sei das wichtig, denn die erhalten zugleich ihre Bildungsempfehlung und stellen damit die Weichen für ihre weitere Schullaufbahn. Die Empfehlung ohne Verzug ausgehändigt zu bekommen, sichere, „dass alle bei der Suche nach einer weiterführenden Schule dieselben Chancen haben“, so Schütze. Er gehe davon aus, dass sich die Infektionslage an der Schule über die zweiwöchige Unterbrechung hinweg beruhige und man am 28. Februar planmäßig in das zweite Halbjahr starten könne.

Auch der Hort von der Schließung betroffen

Wie die Frohburger mussten auch die Groitzscher und die genannte Wurzener Grundschule am 8. Februar ihren Betrieb vorübergehend komplett einstellen. In allen drei Fällen sei, so das Kultusministerium, auch der Hort betroffen. Doch eine Notbetreuung werde organisiert.

Die Liste der Bildungseinrichtungen, in denen einzelne Klassen vom Präsenzunterricht ausgeschlossen sind, ist lang und wird von Tag zu Tag länger. Das ist der aktuelle, aber nur ausschnitthafte Überblick von Mittwochmittag: Bad Lausick – Grundschule, Oberschule; Böhlen – Grundschule Pfiffikus; Borna – Dinter-Oberschule, Robinienhof-Schule, Grundschule Neukirchen; Borsdorf – Dr.-Margarete-Blank-Grundschule, Freies Gymnasium; Brandis – Gymnasium, Grundschule; Frohburg – Oberschule; Grimma – Waldschule, Grundschule Bücherwurm, Oberschule Böhlen; Groitzsch – Grundschule; Großbothen – Grundschule; Lossatal – Grundschule Hohburg; Pegau – Grundschule; Regis-Breitingen – Oberschule; Wurzen - Förderzentrum Burkartshain.

Von Ekkehard Schulreich