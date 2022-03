Einschränkungen wegen Corona: Erhalten Eltern in Machern Kita-Gebühren zurück?

Machern

Corona durchkreuzt noch immer die Dienstpläne Macherner Kitas. Viele Eltern müssen ihren Nachwuchs aktuell zu Hause betreuen. Doch was wird mit den in dieser Zeit gezahlten Gebühren? Eine Frage, die der Gemeinderat am Montagabend heftig diskutierte.

Dass das Thema akut ist, zeigt der Corona-Ausbruch in der Kita „Knirpsenhaus“. Die Einrichtung im Zeititzer Weg ist seit Montag komplett dicht. Auch der Hort läuft nach gehäuften Erkrankungen beim Personal nur auf Sparflamme.

Gemeinsam Macher(n) für Rückerstattung

Die Fraktion Gemeinsam Macher(n) fordert bereits seit 2021, dass Eltern für nicht erbrachte Betreuungszeiten einen finanziellen Ausgleich erhalten. Obwohl die Ratsmehrheit zwei Mal für die Rückerstattung stimmte – jeweils gegen die Stimmen der CDU, ist bislang kein Geld geflossen. Grund: Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) ging gegen das Votum jeweils in Widerspruch. Das Landratsamt gab dem Ortschef Recht. Inzwischen klagt die Kommune gegen den Kreis, weil die Ratsmehrheit auf ihrer Forderung nach Rückzahlung an die Eltern beharrt.

Goritzka: Machern könnte ein Zeichen für Familienfreundlichkeit setzen

Thérèse Goritzka, Fraktionsvorsitzende von Gemeinsam Macher(n), verteidigte am Montag den Vorstoß: „Wir reden immer von Familienfreundlichkeit. Hier könnten wir ein Zeichen setzen und die Eltern entlasten.“ Diese hätten in der Pandemie genug Lasten geschultert. Zudem liege der Antrag schon seit November im Rathaus vor. Zum Zeitpunkt der Antragstellung sei noch kein Gerichtsverfahren anhängig gewesen, so Goritzka.

CDU will Ausgang der Klage abwarten

Die CDU zeigte sich irritiert: „Wir sollten lieber den Ausgang des Klageverfahrens abwarten“, meinte Fraktionschefin Petra Puttkammer. Bürgermeister Karsten Frosch verwahrte sich gegen Vorwürfe, die Kommune lasse die Eltern im Stich: „Von 20 Erziehern fallen über Nacht elf aus. Das können Sie nicht mehr kompensieren“, redete der Ortschef Klartext. Trotzdem habe das Rathaus versucht, den Kita-Betrieb so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. „Wir wissen, dass wir den Eltern viel zumuten, sehr viel sogar.“ Dennoch, gab Frosch zu Protokoll, lasse er sich nicht vorwerfen, dass es sich die Verwaltung zu einfach mache. „Dem widerspreche ich vehement.“ Er fände Bemühungen sinnvoller, die sich auf künftige Herausforderungen konzentrieren: „Wie fangen wir in Zukunft erhöhte Betriebskosten ab? Wie erklärten wir Eltern, dass Kita- und Hort-Plätze womöglich ums Doppelte teurer werden, weil wir es anders nicht mehr stemmen können? Dort sollten wir unsere Kraft reinstecken und nicht etwa in fragwürdige Gerichtsprozesse.“

Kultus: Elternbeiträge sind Sache der Kommunen

Das Sächsische Kultusministerium (SMK) erklärte auf LVZ-Anfrage, der Umgang mit Elternbeiträgen sei Sache der Kommunen. „Nach der vorliegenden Rechtsprechung führt nicht jede Kürzung der Betreuungszeit zwangsläufig zu einem Anspruch der Eltern auf Beitragserstattung“, betont Susann Meerheim, Referentin beim SMK. Ein Anspruch wird lediglich bei einem „groben Missverhältnis zwischen dem gezahlten Elternbeitrag und der geleisteten Betreuung“ gesehen, was zum Beispiel für eine Kita-Schließung von einer Woche nicht gegeben sei. Der Freistaat hält sich aus möglichen Erstattungsdiskussionen heraus. „Wie mit der Situation bezüglich der Elternbeiträge umgegangen wird, entscheiden die Gemeinden“, sagte Meerheim. Dabei könne es, so das Kultus abschließend, in einzelnen Kommunen zu unterschiedlichen Verfahrensweisen kommen.

Machern verfährt erst einmal nicht – das Thema wurde am Montag vertagt.

Von Simone Prenzel