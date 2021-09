Wurzen/Nemt

Aus den Gesichtern der sieben Kinder spricht ein wenig Skepsis, aber auch Freude auf den neuen Lebensabschnitt. In den Händen halten sie Zuckertüten, die beinahe so groß sind wie sie selbst. Das Schwarz-Weiß-Foto ist alt. Sehr alt. Die Aufnahme stammt immerhin vom 1. September 1951 vor dem Nemter Schulgebäude. „Vor siebzig Jahren wurden wir hier eingeschult und treffen uns zum ersten Mal, um diesen Jahrestag zu feiern“, erzählt Organisator Dieter Witt. „Alle sind noch an Bord und wohlauf.“

Kleine Kinder, große Zuckertüte: Auf dem Foto vom 1. September 1951 sind Waltraud Große, Kristine Tiegel, Karin Kurmann, Matthias Rosenberger, Barbara Ryborsch und hinten Dieter Witt sowie Rolf Kraege (v.l.n.r.) zu sehen. Quelle: privat

In der Weinstube des Landgasthofes Dehnitz sitzen fünf der sieben ehemaligen Klassenkameraden gemütlich zusammen. Bei Kaffee und Kuchen machen Erinnerungen die Runde. Es wird gelacht und gescherzt. „Leider mussten Barbara Ryborsch und Kristine Tiegel aus familiären Gründen kurzfristig absagen“, bedauert Witt, der das Treffen mit viel Herzblut aus dem Boden stampfte. Der 76-Jährige weiß, wie es geht. Schließlich war er vierzig Jahre lang Lehrer und 15 davon Gymnasialdirektor in Schkeuditz. Also recherchierte er die Adressen seiner früheren Mitschüler, reservierte den Tisch in Dehnitz und informierte Anfang August sogar noch die Nemter Ortschaftsräte über das außergewöhnliche Ereignis.

Ortschaftsrat sponsert für alle kleine Zuckertüten

„Eine wirklich tolle Sache“, freut sich Ortschaftsratsvorsitzender Enrico Thiel, der extra eher von Arbeit nach Hause fuhr, um die älteren Damen und Herren zu begrüßen. Matthias Wagner von der Firma Autoservice Wagner stellte außerdem den Kleinbus für die kurze Stippvisite von Dehnitz nach Nemt, und Lutz Broy chauffierte die Gäste. Vor der alten Schule überreichte Broy auch noch jedem eine kleine Zuckertüte im Namen des Ortschaftsrates. Heute wohnt übrigens Familie Sebastian Weichert in dem Gebäude, das bis 1963 als Bildungsstätte und danach bis zur Wende als Kindergarten genutzt wurde.

Nur wenig später begrüßten Waltraud Große, Karin Kurmann, Rolf Kraege, Matthias Rosenberger und Dieter Witt einen guten Bekannten aus Kindertagen – Karl Wengler. Er lud das Quintett vor der Rückreise nach Dehnitz zu einer kleinen Führung in die Kirche ein und plauschte mit ihnen über längst vergangene Zeiten. Eben davon gab es bis zum Abendessen viel zu berichten. Unter anderem von der Lehrerfamilie Hecker.

Zum Programm des Jahrestages gehörte ebenfalls der Besuch der Nemter Kirche. Zur Führung lud Karl Wengler (2.v.l.) ein, der die Jubilare allesamt aus Kindertagen kannte. Quelle: Kai-Uwe Brandt

„Wir sieben Erstklässler wurden gemeinsam mit den Drittklässlern von Erika Hecker unterrichtet. Ihr Mann Hermann hatte die Klassen zwei und vier“, berichtet Waltraud Große, die gebürtige Nemterin ist und das Dorf nie verließ. Die Wege der Sieben trennten sich auch nicht, nachdem sie ab der vierten Klasse in die Pestalozzischule nach Wurzen wechselten. „Was sich wohl kaum jemand vorstellen kann: Die Klassenstärke betrug damals 41 Kinder, und unser Lehrer war Karl-Heinz Holz.“

Was aus den früheren Erstklässlern wurde

Obwohl Waltraud Große aufgrund ihrer guten Noten der weitere Bildungsweg offenstand, musste sie die Schule nach der achten Klasse verlassen. Sie absolvierte die landwirtschaftliche Berufsschule und half zunächst der Familie auf dem Hof mit aus. Später fand sie Beschäftigung als Fakturistin bei der Großhandelsgesellschaft (GHG) Lebensmittel. Zum Schluss ihres Berufslebens arbeitete die heute 76-Jährige als Sekretärin in der Gemeindeverwaltung und wechselte nach der Eingemeindung von Nemt 1993 ins Wurzener Stadthaus.

Karin Kurmann, die aus Dornreichenbach stammt, wurde Wirtschaftskauffrau und fand für 30 Jahre eine Anstellung bei der Wasserglasfabrik in Dehnitz. Ihr Mitschüler Matthias Rosenberger erfüllte sich den Traum vom Kfz-Schlosser, qualifizierte sich zum Meister und blieb der Muldestadt Wurzen sowie dem VEB Kraftverkehr treu. Lediglich Rolf Kraege verschlug es etwas weiter weg. Er wohnt in Wittenberg und erlernte den Beruf des Bäckers bei seinem Vater im elterlichen Betrieb.

Das nächste Treffen soll es schon 2022 geben

Von der „Blitzidee“, den 70. Jahrestag der Einschulung zu begehen, sind alle miteinander begeistert und Dieter Witt für die Initiative dankbar. „Ich bin schon wegen meines Mathematikstudiums ein wenig in Zahlen verliebt und dachte mir, wenn sieben Kinder aus Nemt vor siebzig Jahren die Zuckertüte erhielten, sei das doch ein schöner Anlass, sich wiederzutreffen“, gesteht er und freut sich, dass alle noch am Leben sind. Witt kam mit seiner Mutter Waltraut und der Schwester Margret im Frühjahr 1945 auf der Flucht aus Berlin in das kleine Dorf am Mühlbach. „Mein Vater Erwin folgte einige Woche danach. Er war Schneidermeister.“ In der neuen Heimat blieb der pensionierte Gymnasialdirektor 13 Jahre.

Auf die Frage, wann es das nächste Treffen geben soll, sind sich die fünf Jubilare sofort einig. „Gleich nächstes Jahr und dann hoffentlich mit Barbara Rybrosch und Kristine Tiegel.“

Von Kai-Uwe Brandt