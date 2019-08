Wurzen

Mieterin Andrea Petermann ist nicht zu beneiden. Ihre Wohnung in der Schillerstraße grenzt unmittelbar an ein Geisterhaus. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: „Obwohl drüben alles leer steht, hörst du immer mal was.“ An Gespenster glaubt die nette Dame nicht, aber es sei kein schönes Gefühl, so Wand an Wand neben einem einsturzgefährdeten Haus. Aus Selbstschutz schreibt sie die wundersamen Geräusche nachts ihrer eigenen Katze zu – einfach, um beruhigt weiter zu schlafen.

Frau Petermann erinnert sich noch mit Grauen an jenen Abend des 14. Juni, als sie gegen 21 Uhr einen ohrenbetäubenden Knall vernahm, der sie an einen Silvesterböller der lautesten Sorte erinnerte. Außerdem klirrten die Scheiben. „Ich hatte die Fenster angeklappt. Schnell stellte sich heraus, dass im Nachbarhaus was Schlimmes passiert sein musste. Wenig später rückte die Feuerwehr an.“

Feuerwehr agiert über die Drehleiter

Einsatzleiter Steve Kießling eilte mit einem guten Dutzend Feuerwehrleuten herbei. Weil die Fenster im Erdgeschoss des betroffenen Hauses Schiller- Ecke August-Bebel-Straße komplett zugemauert sind und man in einem unbewohnten Gebäude das Leben der eigenen Kameraden nicht unnötig aufs Spiel setzt, agierte die Wehr von außen über die Drehleiter. Das Bild, das sich der Wehr bot, war schockierend: Deckendurchbruch über zwei Etagen, dazu Risse im Mauerwerk, sagt Thilo Bergt von der örtlichen Brandschutzbehörde.

Die Fenster im Erdgeschoss des abgesperrten Hauses sind komplett zugemauert. Quelle: Haig Latchinian

Seitdem ist das Eckhaus weiträumig abgesperrt. Es gibt Verkehrseinschränkungen, Buslinien werden umgeleitet, Parkplätze fallen weg, Fußgänger dürfen nur auf der anderen Seite passieren. Anwohner Tristan Fischer, der damals nicht nur den Knall gehört, sondern auch den Qualm gesehen hatte, hofft, dass eine Lösung möglichst noch vor dem Winter gefunden wird: „Der Druck, der auf dem Haus lastet, ist eh schon enorm. Nicht auszudenken, es würde noch Schnee hinzu kommen.“

Passant Erhard Pfahl schüttelt den Kopf: „Eigentum verpflichtet. Wie kann es nur so weit kommen?!“ Es gebe in Wurzen leider immer noch zu viele solcher mutmaßlich herrenlosen Häuser, bedauert er. Zwar räumt der Rentner ein, dass Wurzen seit der Wende schöner geworden sei, aber Schandflecken wie jener aktuelle müssten nicht sein. Er kenne das Problem, sagt Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD). Er und seine City-Manager hätten seit langem versucht, das Haus wieder zu beleben.

Als Lösung kommt nur Abriss in Frage

„Nun holen uns die Realitäten ein“, resümiert Röglin. Es handele sich mitnichten um ein herrenloses Haus. Die Eigentümer in aller Welt ausfindig zu machen, gestalte sich jedoch schwierig. Ohne weiteres in fremdes Eigentum einzugreifen, sei zudem nicht statthaft. Das kann das Landratsamt in Borna nur bestätigen: „Das Gutachten des extern beauftragten Statikers liegt seit kurzem vor. Als dauerhafte Lösung kommt nur ein Abriss in Frage“, sagt Sprecherin Brigitte Laux.

Derzeit versuche Borna, den oder die Eigentümer zu kontaktieren. „Parallel dazu holen wir Kostenschätzungen ein, um die Besitzer zu informieren, mit welcher Summe sie bei einer Ersatzvornahme realistisch zu rechnen haben“, so Laux. Ersatzvornahme bedeutet, dass die Behörde bei akuter Gefahr selbst aktiv wird und das aufgewendete Steuergeld im Nachgang zurück fordert. Zunächst aber müsse den Eigentümern die Chance zum Handeln gegeben werden.

Schule befindet sich in nächster Nähe

Eine schnelle Lösung sei nicht zu erwarten, baut Laux vor. Ein Problem. Mitte August sind die Ferien vorbei. Dann beginnt die Schule. Und die „Pesta“ befindet sich gleich gegenüber besagter Immobilie. „Daher wird der Bereich regelmäßig kontrolliert“, kündigt das Amt an. Die Absperrung sei unbefriedigend, sagt Anwohnerin Marie-Luise Theis. Sie habe aber Verständnis für die Zäune. Verhinderten sie doch, dass Passanten von womöglich herab fallenden Trümmern erschlagen würden.

Die Wurzener sind schon ein eigenes Völkchen. Während anderswo Rettungskräfte mitunter behindert würden, bewiesen die Anwohner in jener Nacht ein Herz für die Feuerwehr. Weil die Mannen um Steve Kießling in ihrer Montur bis weit nach Mitternacht schwitzten, versorgten die dankbaren Nachbarn die uniformierten Helfer mit lecker Eis.

Von Haig Latchinian