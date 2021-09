Eisenbahnerin startet mit 66 noch mal durch: Lädchen und Café im Borsdorfer Bahnhof

Borsdorf

Meike Heinrich ist an ihre einstige Borsdorfer Wirkungsstätte zurückgekehrt. Am 19. August zog die langjährige Eisenbahnerin von einem kleinen Flachbau in das gegenüberliegenden Bahnhofsgebäude, in dem sie von ihrem 19. Lebensjahr an bis zur Schließung der Bahn-Immobilie vor 26 Jahren beruflich tätig war.

In das sanierte Empfangsgebäude hat die ehemalige Inhaberin einer Quelle-Agentur nicht nur ihren Bahnticket-Service sowie ihren Post- und Lottoshop mitgenommen, sondern bietet darüber hinaus einen Annahmeservice für die chemische Reinigung sowie in Kooperation mit der Macherner Bäckerei Keller täglich frische Backwaren an.

Neues Café gut nachgefragt

Zudem hat die umtriebige Unternehmerin in der einstigen Wartehalle ein kleines Café eröffnet. „Für dieses liegen mir bereits einige Vorbestellungen für Kaffee-Runden vor, ganz allgemein bin ich von meiner Kundschaft mit offenen Armen empfangen worden“, berichtet die 66-Jährige, die den bekannten Udo Jürgens-Ohrwurm „Mit 66 Jahren“ im realen Leben lebt.

„Ich habe den Vorteil der großen Bekanntheit in Borsdorf und gehöre zur Gemeinde dazu wie das Bahnhofsgebäude“, so Heinrich, die 2013 von der Allianz pro Schiene zur „Eisenbahnerin mit Herz“ nominiert wurde. Unterstützt wurde sie von der Familie. „Ohne meine Tochter an meiner Seite könnte ich die Aufgabe gar nicht stemmen.“

Ehemann ist Stütze

Nicht geringer sei der Beitrag ihres Mannes, der ihr nicht nur den Rücken bei der Enkel-Betreuung freihalte, sondern in dessen Händen in den vergangenen Jahren auch maßgeblich die Begleitung der baulichen Maßnahmen im Bahnhof gelegen habe.

Nach zehn Jahren mit – wie sie sagt – zum Teil zähen Verhandlungen mit der Kommune startet die gelernte Betriebs- und Verkehrseisenbahnerin an ihrer alten Wirkungsstätte noch einmal durch. „Mein Eindruck ist, dass die Borsdorfer auf ein solches Angebot gewartet haben.“

Von Roger Dietze