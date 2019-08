Lossatal/Thammenhain

Wenn zwei Menschen über viele, viele Jahre untrennbar miteinander verbunden sind, halten sie wie Pech und Schwefel zusammen. Dass es noch fester geht, beweisen Hanna und Harry Wittig in Thammenhain. Das Seniorenpaar, er 89 Jahre und sie vier Jahre jünger, ist seit 65 Jahren fest miteinander verschweißt. Die Wittigs feiern diese Woche Eiserne Hochzeit.

Jahrelanges Glück hat festes Zuhause

Das pfeifen im Lossatal die Spatzen längst schon von allen Thammenhainer Dächern, denn das Grundstück der Wittigs ist mit bunten Girlanden und Luftballons dem Anlass entsprechend festlich geschmückt. Jeder soll also wissen, hier hat das jahrzehntelange Glück ein festes Zuhause. Und das wurde mit drei Kindern, sieben Enkeln und eben so vielen Urenkeln gekrönt. Aber was genau hat das eiserne Glück so fest zusammengeschweißt? „Am Anfang war es das Tanzen, wir sind jedes Wochenende schwofen gegangen“, erinnert sich Hanna. Harry hat sie aber woanders kennengelernt. „Das war 1951 beim Parkfest in Röcknitz“, verrät er. Sofort gefunkt habe es damals nicht.

Keine Liebe auf den ersten Blick

„Ich wollte erst nicht so richtig, aber Harry war hartnäckig und hat mich nicht in Ruhe gelassen“, sagt sie wiederum. Dafür sei Harry von seinem Zuhause in Hohburg jedes Wochenende nach Thammenhain ins elterliche Haus von Hanna gefahren. „Bis er mich rumgekriegt hat“, sagt sie, während er schmunzelt, diese Aussage aber so nicht stehen lassen wollte: „Du hattest doch gar keine andere Wahl, weil es an geeigneten Burschen fehlte, die waren ja alle im Krieg geblieben – gib es doch zu.“ Und Hanna gibt es zu, habe es aber niemals bereut, wie sie beteuert. „Bis jetzt noch nicht, und was sollte sich daran schon noch ändern“, waren sie darin beide einig.

Das ist auch schon wieder 15 Jahre her, ein Familienfoto zur Goldenen Hochzeit. Quelle: Repro - Frank Schmidt

Nach Höhen und Tiefen in den 65 Ehejahren gefragt, fällt die Antwort denkbar einfach aus. „Das hat sich die Waage gehalten. Wir haben den Krieg erlebt, aber auch viele friedliche Jahre.“ Letztere sind in besonders guter Erinnerung. Auch, weil sie trotz eigenem Hof, Haus und Garten jedes Jahr in den Urlaub gefahren sind. „Wir sind, naja waren leidenschaftliche Camper. Erst mit Hauszelt, dann mit Steilwandzelt, dann mit Klappfix – jeder DDR-Bürger weiß, was das ist – und später auch mit Wohnanhänger. So sind wir bis zum Balaton gereist - herrlich, kann ich Ihnen sagen. Und als das einfach nicht mehr ging, haben wir Busreisen gemacht“, schwärmt Hanna davon, was Harry mit freundlichem Kopfnicken nur zu bestätigen weiß.

Wo Licht ist, gibt es auch Schatten

Doch wo Licht ist, gibt es auch mal Schatten. „Natürlich sind da manchmal die Fetzen geflogen, aber wo gibt es das nicht“, sagt Hanna, während sich Harry pragmatisch zeigt. „Es muss doch immer weitergehen, auch wenn der Haussegen mal schief hängt“. Sie arbeitete beim Konsum als Verkäuferin und er als Elektromonteur im Steinbruch Röcknitz. Und in der Freizeit kickte Harry bei Aktivist Hohburg, während Hanna ihm dafür immer den Freiraum eingeräumt habe. „Wissen Sie, gegenseitiges Verständnis und Respekt haben uns zusammengeschweißt“, bilanziert abschließend das Paar am Tag ihrer Eisernen Hochzeit.

Von Frank Schmidt