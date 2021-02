Eltern erleichtert über Kita-Öffnung in Brandis

Brandis

So viel Betrieb wie am Montagmorgen herrschte vor der Kindertagesstätte Purzelbaum in Brandis schon lange nicht mehr. Viele Eltern nutzten den beginnenden eingeschränkten Regelbetrieb, um ihre Sprösslinge wieder in die Einrichtung zu bringen. Für Nancy Kulka ist das „eine deutliche Erleichterung“, auch wenn sie, weil im Gesundheitswesen tätig, für ihre dreijährige Tochter Rubi die Notbetreuung in Anspruch nehmen konnte. Bedenken hat sie keine. „Gefahr besteht überall, und in der Kita werden die Hygienestandards eingehalten“, weiß sie. Auch Florian Albrecht bringt seinen Sohn Ben wieder in die Kita. „Er habe die Schließzeit glücklicherweise durch Elternzeit für den einjährigen Max überbrücken können, erzählt er. „Ansonsten wäre es schwierig gewesen.“ Eyleen Kind ist ebenfalls froh, dass wieder etwas Normalität einkehrt. „Vor allem, da ich alleinerziehend bin“, erzählt sie. Eine Notbetreuung für Tochter Julia (2) hat sie nicht in Anspruch genommen, obwohl sie in einer Allgemeinarztpraxis arbeitet. „Da ist momentan viel los“, sagt sie, das Risiko, in Quarantäne gehen zu müssen, habe sie nicht eingehen wollen.

Personalmehrbedarf ist nicht gedeckt

Kita-Leiterin Maria Reichelt und ihr Team haben sich auf die Öffnung gut vorbereitet. Der Eingang erfolgt über den Mehrzweckraum, wo sich die Kinder unter Wahrung der Abstandsregel ausziehen, so dass der Garderobenbereich als Nadelöhr deutlich entspannt wird. Hier liegen Anmeldelisten aus, die Eltern sind gehalten, einen längeren Aufenthalt im Gebäude zu vermeiden... Vor allem aber bedeutet eingeschränkter Regelbetrieb feste Gruppen mit festen Bezugspersonen in festen Räumen.

Im Purzelbaum ist das nichts Neues. „Zwei Gruppen, die sich den Waschraum teilen und faktisch Tür an Tür liegen, bilden jeweils eine feste Einheit“, erklärt Bürgermeister Arno Jesse das Konzept der kommunalen Einrichtung. Problematischer sieht es beim Personal aus. Inzwischen werde der gesetzlich vorgeschriebene Personalschlüssel eingehalten, sagt Jasse. „Dieser kann jedoch nicht den Personalmehrbedarf durch feste Gruppen und Kontaktvermeidung außerhalb der Gruppe sicherstellen.“ Deshalb gelte noch immer die eingeschränkte Öffnungszeit von 7 bis 16 Uhr.

Bürgermeister fordert zur Rücksichtnahme auf

In den vergangenen Wochen wurden von 140 in der Kita Purzelbaum derzeit angemeldeten Kindern 49 in die Notbetreuung gegeben. Wie der eingeschränkte Regelbetrieb von den Eltern angenommen wird, kann Bürgermeister Jesse derzeit noch nicht einschätzen. „Ich gehe davon aus, das mindestens 90 bis 95 Prozent der Kinder kommen werden“, sagt er und fügt hinzu: „Wir haben den Eindruck, dass die Eltern bisher sehr verantwortungsvoll mit dem Thema Corona umgegangen sind. Und wenn wir weiterhin mit gebührender Rücksicht das Recht Anderer achten, wird es uns gelingen, die Einrichtungen offen zu halten und den Kindern eine Konstanz zu bieten sowie den Eltern Zeit zum Durchatmen.“

Schnelltests sollen auch Eltern Sicherheit geben

Über diese sicher auch für andere Kitas zutreffende Organisation des Kita-Betriebs hinaus bietet die Brandiser Stadtverwaltung seit Anfang Januar den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur im Rathaus, sondern ebenso in Kita und Bauhof die Möglichkeit zu Schnelltests. „Ziel ist das rechtzeitige Erkennen, um das Risiko der weiteren Infizierung zu vermindern“, erklärt der Bürgermeister. Die Stadtverwaltung komme dabei nicht nur der gebotenen Fürsorgepflicht als Arbeitgeber nach. „Es geht auch darum, Mitarbeitern, Eltern und Bürgern, die uns aufsuchen, ein Gefühl der berechtigten Sicherheit zu geben.“ Etwa ein Drittel der Belegschaft habe sich regelmäßig testen lassen, „punktuell sind es natürlich mehr“, sagt Jesse und ergänzt: „Positive Fälle hatten wir glücklicherweise nicht.“ Auch den freien Trägern stelle man Schnelltests zur Verfügung.

Öffnung der Kitas machen Testungen noch dringlicher

Trotzdem hat das Brandiser Angebot keine Nachahmer gefunden. „Aber wir stehen dazu, es ist unser Beitrag, die Infektionen einzudämmen“, bekräftigt Jesse, der sich „sehr froh und dankbar“ zeigt, „dass die Hausarztpraxis Dr. Arnold die Testungen ehrenamtlich durchführt“. Er halte das Testen für richtig und notwendig, und „die Öffnung der Kitas macht es nur noch dringlicher“, sagt Jesse. „Wir befinden uns immer noch im kritischen Bereich, gerade in Anbetracht der Mutationen gibt es noch wenig Anlass zur Beruhigung“, lässt er durchblicken, dass ihm die Lockerung zum jetzigen Zeitpunkt durchaus Bauchschmerzen bereite.

Angebot wird bis Ende März verlängert

Ursprünglich war geplant, die Schnelltest so lange anzubieten, wie der Lockdown dauert. Jetzt, da dieser bis 7. März verlängert wurde, habe man aber entschieden, das Angebot auf jeden Fall bis Ende März aufrechtzuerhalten, informiert der Bürgermeister. „Ich folge da auch einer Bitte und Empfehlung des Ministerpräsidenten aus einer Videokonferenz des Landesvorstandes des Sächsischen Städte- und Gemeindetages am 11. Februar. Dort wurde auch angekündigt, dass der Freistaat überprüfen wird, ob er nicht die Schnelltests für die Kommunen beschaffen könnte.“

Von Ines Alekowa