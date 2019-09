EnviaM baut Ladesäulennetz für E-Autos im Wurzener Land aus

Lossatal/Falkenhain

Wer Saft für seinen Stromer braucht, kann ihn jetzt gleich neben dem Falkenhainer Rathaus einstöpseln: Am Donnerstag nahmen hier der Lossataler Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) sowie René Seidel und Konstanze Lange von der Abteilung Kommunalbetreuung der Unternehmensgruppe EnviaM die neue Elektroladesäule im Wurzener Land in Betrieb. Zeitgleich gingen zwei weitere Stationen am Dorfplatz in Thallwitz sowie in der Bahnhofstraße an der Gemeindeverwaltung in Bennewitz ans Netz.

Parkplätze können beim Ladevorgang kostenfrei genutzt werden

Der offizielle Startschuss für den Ausbau der Ladenetz-Infrastruktur in den drei Kommunen des Wurzener Landes fand allerdings am Lossataler Verwaltungssitz statt und zwar im Beisein der Kommunalchefs Jörg Röglin (Wurzen, SPD), Bernd Laqua ( Bennewitz, parteilos), Thomas Pöge ( Thallwitz, parteilos) sowie Landrat Henry Graichen ( CDU) und Gesine Sommer, Leiterin der Stabstelle Wirtschaftsentwicklung im Landratsamt. Wie Bürgermeister Weigelt sagte, erweitere sich mit den drei neuen Standorten die Lademöglichkeit in der Region. Immerhin sei dies nicht nur Ziel des Mobilitätskonzeptes im Landkreis, sondern ebenso des Konzeptes für das Wurzener Land.

Erster Test: Der Thallwitzer Bürgermeister Thomas Pöge kabelte zur Übergabe der Ladestation in Falkenhain seinen kleinen Stromer gleich mal ans Netz. Quelle: Kai-Uwe Brandt

EnviaM-Kommunalbetreuerin Konstanze Lange betonte, dass die Standortwahl in enger Abstimmung mit den Gemeinden ablief. So stellte unter anderem Lossatal die Parkflächen an der taufrischen Ladesäule zur Verfügung, welche für die Dauer des Ladevorganges kostenfrei genutzt werden können. An der Säule mit einer Ladeleistung von 22 Kilowatt lassen sich jeweils parallel zwei Elektrofahrzeuge anschließen. Die Anmeldung erfolgt mit Ladekarten von verschiedenen Anbietern des Innogy-Roaming-Netzwerkes. Diesem Verbund gehören bundesweit bereits über 2500 Ladesäulen an. Der Preis für den Ladevorgang hängt dabei von den vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Kunden und dem Kartenanbieter ab.

Derzeit sind im Landkreis 257 reine E-Autos zugelassen

EnviaM unterstützt die Entwicklung der Elektromobilität in Ostdeutschland seit vielen Jahren und betreibt aktuell 90 Ladesäulen. Vorreiter in puncto Ladesäule war übrigens Wurzen. Oberbürgermeister Röglin erinnerte daran, dass schon seit 2014 eine vorm Stadthaus steht.

Wer Saft für seinen Stromer braucht, kann ihn jetzt am Falkenhainer Rathaus aufladen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Genaue Zahlenüber die derzeitige Anzahl von Elektroautoswusste Landrat Graichen zu nennen. Demnach sind momentan 257 reine E-Pkw im Landkreis Leipzig zugelassen und 1258 Fahrzeuge, die den Regelungen des Elektromobilitätsgesetzes entsprechen. „Hierunter fallen nicht nur die reinen Elektrofahrzeuge, sondern auch Hybride.“ Darüber hinaus, betonte Graichen, bleibe die tatsächliche Zahl im Dunkeln, da Autos von Großunternehmen am Stammsitz zugelassen seien.

Dass offizielle Termine wie in Falkenhain keineswegs immer staubtrocken über die Bühne gehen müssen, bewies Bürgermeister Weigelt beim Test der Säule. Als nämlich sein Thallwitzer Amtskollegen Pöge das Kabel des gemeindeeigenen und umweltfreundlichen BMW i 3 einklinkte, frotzelte er: „Jetzt legen sie im Kraftwerk Lippendorf ’ne Schippe Kohle drauf.“

Von Kai-Uwe Brandt