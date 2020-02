Erinnerungen an den Polenzer Maler Purrucker

Brandis/Polenz

In melancholischen Landschaften und farbig explodierenden Blumenarrangements spürte Eberhardt Purrucker in nuancenreichem Kolorit Werden und Vergehen nach. Mit der Kamera hielt er den flüchtigen Augenblick fest. Am 17. Dezember hat der in Polenz geborene Maler Palette und Pinsel in Berlin für immer aus der Hand gelegt. Am 31. Januar fand die Beerdigung auf dem Friedhof Spandau statt.

Das dörfliche Umfeld seiner Kindheit prägte den am 29. Mai 1927 geborenen Purrucker. „In den ersten Lebensjahren ... erlebte ich – das Wohnhaus stand am Rande eines Gutsparkes – die beeindruckenden Erscheinungen alter, mächtiger Bäume und deren Gewirr des Astwerks, das Gestrüpp der Büsche und die ständigen Veränderungen durch die Jahreszeiten“, reflektierte er darüber im 2006 erschienenen Bildband Malerei der Jahre 1958-1964.

Zur Galerie Mariko Mitsuyu und Adam Jones, Besitzer des Dreiseithofes in Polenz, halten die Erinnerungen an den Maler Eberhardt Purrucker lebendig. Sie verbindet eine persönliche Beziehung zu ihm.

„Diese Eindrücke wurden verstärkt und bewusster wahrgenommen, als ich später meinen Vater – er war Förster auf dem Rittergut – bei seinen Kontrollgängen ... begleitete. Besonders zog es mich zu allen Teichen und Tümpeln der Umgebung, die mich mit dem vielfältigen Leben ihrer Uferregionen und vor allem mit ihrem Wildwuchs magisch fesselten. So bildete sich eine innige Verbindung, ja eine Liebe zur Natur .... Irgendwann begann ich, mit Stift und Farben mich mit ihr auseinander zu setzen, in ihre Welt einzudringen, um sie zu verstehen.“

Der lange Weg zum Künstler

Doch erst nach einem halben Menschenleben, mit Mitte 50, erfüllte er sich seinen Lebenstraum, Maler zu werden. Purrucker hatte früh begriffen, dass er materielle Sicherheit braucht, um als Künstler zur eigenen Handschrift zu finden. In Westberlin studierte er nach vier Semestern an der Akademie für Grafik und Buchkunst Leipzig ab 1952 Kunstpädagogik. Jahrzehnte war er mit Leidenschaft Lehrer an einem Berliner Gymnasium. Kreativ sein konnte er auf Reisen und in den Ferien. Das freilich mit erstaunlicher Konsequenz. Vorzeitig pensioniert, kam 1985 künstlerisch der große Durchbruch. Purrucker entdeckte in Südfrankreich mediterrane Landschaften, die – wild und ungebändigt – seinem Inneren entsprachen.

Zitate von Eberhardt Purrucker Die Schönheit des Vergänglichen hinterlässt aber nicht nur Wehmut, sondern auch Glück und tiefe Einsicht. Ist doch alles Bestehende dieser Welt einem Werden und Vergehen unterworfen… Man muss eins werden mit dem Ganzen. Wenn das Innere mitschwingt, ja dann macht die Hand das auch. Während der nur reproduzierende Maler an der zufälligen Oberflächenerscheinung seines Motivs hängen bleibt, wobei die der landläufigen Kunstauffassung entsprechenden „schönen Bilder“ herauskommen, müht sich der Künstler … um das, was die Dinge wirklich sind, und um die innersten Zusammenhänge des Seins. Er stellt mit seiner schöpferischen Kraft etwas Neues vor uns hin, er arbeitet an der Umgestaltung und Erweiterung unseres Weltbildes, unseres geistigen Lebensraumes. Man ist Teil der Natur, nichts anderes. Quelle: Bildbände des Malers Eberhardt Purrucker mit Arbeiten seiner gesamten Schaffensperiode

Purrucker ließ sich vom reichen Formen- und Farbenschatz der Natur inspirieren, verdichtete ihn zu minimalistischer Ästhetik. Die für seine vorzugsweise großformatigen Aquarelle typischen weißen Ränder lassen dem Betrachter Raum für eigene Interpretationen. Man müsse träumen, verändern, in Gedanken weitermalen. „Und immer wird das Bild anders aussehen, je nachdem, in welcher Situation man es sich gerade anschaut“, wusste der Künstler, der seine Bilder in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen präsentierte.

Erste Ausstellung zeigte Querschnitt seines Schaffens

2008 erstmals auch in Polenz. Adam Jones und Mariko Mitsuyu eröffneten damals ihre Ausstellungsreihe im rustikalen Kuhstall im historischen Dreiseithof – natürlich mit Malerei und Grafik von Purrucker. Der zeigte bei seinem ersten richtigen Heimspiel – 2007 war er bereits im Macherner Schloss zu Gast gewesen – einen Querschnitt seines bisherigen Schaffens. „Seine Bilder gefielen mir. Sie hatten eine doppelte Bedeutung – als Kunst und als Dokumentation vergänglicher Dinge“, sagt Jones.

Polenzbilder zeigen Ort Ende der Fünfziger-Jahre

Er hatte den Maler Karfreitag 2005 das erste Mal persönlich kennen gelernt. Der Dreiseithof, heute ein kultureller Anziehungspunkt weit über die Dorfgrenzen hinaus, war damals noch nicht bezugsfertig – es gab Kaffee und Kuchen im Hof. „Er hatte Farbrepros von seinen Polenzbildern mitgebracht“, erinnert sich Jones. Sägewerk, alte Schule, Dorfplatz und Müller-Haus – seine Hoffnung, unter den 1947 bis 1949 gemalten Bildern könnten auch für die Restaurierung hilfreiche Ansichten vom Dreiseithof sein, erfüllte sich jedoch nicht. Dafür hielten Purrucker und seine Frau Barbara, ebenfalls Künstlerin, die alte Transmission auf dem Hof für Jones und Mitsuyu ganz persönlich auf Zeichenkarton fest – „ er mit großem Pinsel, sie jedes Detail wiedergebend“.

Es entstand ein enger Kontakt. „Einige Telefonate dauerten über eine Stunde. Er war voller Erinnerungen an dieses Dorf“, sagt Jones, der Purrucker ein paarmal in Berlin besuchte, auch die ein oder andere Vernissage. Manchmal war es auch nur ein Katzensprung zu einem Plausch. Nach der Wende, so erzählt Jones, habe Purrucker, der Polenz schon in den Siebzigern und Achtzigern mehrfach besucht habe, überlegt, sein Geburtshaus, heute ein schmuckes Fachwerkhaus, zu kaufen, dann aber davon Abstand genommen, weil es zu baufällig war. Stattdessen erwarb er ein Wochenendgrundstück in Machern. „Und bis vor drei Jahren ist er regelmäßig hierhergekommen.“

Malen mit Pinsel und Kamera

Natürlich auch zum Malen. Besonders, so Jones, müsse Purrucker die ausgetrocknete Kuhtränke zwischen Polenz und Ammelshain fasziniert haben. „Es gibt mindestens fünf Bilder aus verschiedenen Jahren.“ Aber er habe ihn nie mit Staffelei gesehen, sagt Jones. Stattdessen war die Kamera Purruckers ständiger Begleiter. Sie ersetzte nicht nur das Skizzenbuch. Seine „Spiegelbilder – mit der Kamera gemalt“ (2013) zeigen den Zauber des Spiels von Wasser und Licht und zugleich die Experimentierfreudigkeit Purruckers noch im hohen Alter.

Die Muldentaler sollten noch mehrfach Gelegenheit haben, Purruckers Arbeiten zu sehen – 2009 in der Galerie „Kugel“ in Naunhof und im Alten Rathaus in Wurzen. 2017 zeigt der Dreiseithof aus Anlass des 90. Geburtstages des Malers Aquarelle und Fotografien. Zuletzt erlebten die Polenzer Purrucker 2018 bei der Diskussionsrunde zum Luftbild des Ortes von 1945, zu der Jones ihn und andere Zeitzeugen eingeladen hatte. Zur Sonderausstellung vergangenes Jahr konnte der 92-Jährige schon nicht mehr kommen.

Warmherziger und begeisterungsfähiger Mensch

Was bleibt, ist die Erinnerung an einen, wie Jones ihn beschreibt, „warmherzigen und begeisterungsfähigen Menschen“. Und natürlich seine Bilder. Jones, der Dorfgeschichte in all ihren Facetten sammelt, hat rund drei Dutzend Bilder des Malers, dessen Werke sich in vielen privaten und öffentlichen Sammlungen befinden, erworben. „Ich wollte die Bilder für Polenz sichern.“

Von Ines Alekowa