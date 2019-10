Wurzen

Das Absperrband der Polizei hängt noch am Eingangstor zur Skateanlage in der Lüptitzer Straße: Am frühen Sonntagmorgen um 2.13 Uhr wurde die Wurzener Feuerwehr zu einem Einsatz gerufen – nur einhundert Meter Luftlinie von der Wache entfernt.

Elf Kameraden und zwei Löschfahrzeuge im Einsatz

Gleich hinter de...