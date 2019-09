Brandis

Auch der neue Inhalt verspricht Informatives: In der Brandiser Hauptstraße 4 wurde die ehemalige Buchhandlung Gäbel in den vergangenen Wochen zu einem Jugendbüro umgebaut. Das wurde jetzt eröffnet. Wer „Bock“ hat, in Brandis etwas zu verändern, Events, Projekte, Ausstellungen und mehr planen oder einfach nur...