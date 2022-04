Jahrzehntelang litt die Region unter Landflucht, nun erlebt sie viel Zuzug – was positiv, aber für Städte und Gemeinden auch eine Herausforderung ist. Was die Statistik und Politiker dazu sagen und wie sich die Daten von Geburten, Sterbefällen und Einwohnerzahlen in 20 Kommunen des Landkreises Leipzig in den Jahren 2005 und 2020 verändert haben, finden Sie hier.